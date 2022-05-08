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張大千潑墨潑彩完整回顧 鉅作登本月佳士得香港春拍

記者孫曼／綜合報導
張大千潑墨山水「水竹幽居」設色紙本鏡框，50.3 x 109.6公分，1978年作。（圖：佳士得提供）
張大千潑墨山水「水竹幽居」設色紙本鏡框，50.3 x 109.6公分，1978年作。（圖：佳士得提供）

佳士得（Christie’s）香港將於5月21日至30日假灣仔會議展覽中心舉行春季拍賣周，其中即將於5月29日登場的「中國近現代及當代書畫」，推出一系列張大千60至70年代創作的珍罕潑墨潑彩鉅作，是藝術家潑墨潑彩作品在不同時期的發展與轉變最具代表性的見證。

拍賣焦點「山寺飛泉」為張大千巴西時期的作品，以潑墨畫重巒，外加青綠重彩，是自留多年的得意之作，與佳士得香港2021年春季曾上拍的「碧峰古寺」相同，大師更特地將此類60年代重要作品送往日本裝裱。1978年，張大千受南韓東亞日報社邀請，在漢今首爾世宗文化會館舉辦個展之際，「山寺飛泉」為展覽圖錄所收錄之第一件作品，重要性可見一斑。同一收藏另有潑墨山水「水竹幽居」、人物畫「松壽圖」，以及花卉「屧廊綰暑」參與同一展覽。

此次上拍一系列張大千潑墨潑彩作品還有三幅來自重要美國私人收藏，原藏家透過旅美畫家王濟遠與張大千相識，並成為他在60年代的重要早期支持者。他們不僅在寓所接待了遠道而來的張大千，更於1972年前往舊金山參觀回顧展。此收藏包含了張大千巴西時期的「秋樹晴嵐」， 以及加州時期的「丹山瑞雪」和「山寺空翠」，是成熟時期的作品，體現了張大千大膽轉向抽象的創作風格與對新媒材的創作實驗。

張大千「山寺空翠」，設色紙本鏡框，27 x 34公分，1973年作。（圖：佳士得...
張大千「山寺空翠」，設色紙本鏡框，27 x 34公分，1973年作。（圖：佳士得提供）
張大千「山寺飛泉」，設色紙本立軸，136.2 x 69.5公分，1963年作。（...
張大千「山寺飛泉」，設色紙本立軸，136.2 x 69.5公分，1963年作。（圖：佳士得提供）
張大千花卉「屧廊綰暑」，設色紙本鏡框，49.2 x 96.5公分，1978年作。...
張大千花卉「屧廊綰暑」，設色紙本鏡框，49.2 x 96.5公分，1978年作。（圖：佳士得提供）
張大千「秋樹晴嵐」，設色金箋木板鏡框，81 x 38.8公分，1965年作。（圖...
張大千「秋樹晴嵐」，設色金箋木板鏡框，81 x 38.8公分，1965年作。（圖：佳士得提供）
張大千「山寺飛泉」，設色紙本立軸，136.2 x 69.5公分，1963年作。（...
張大千「山寺飛泉」，設色紙本立軸，136.2 x 69.5公分，1963年作。（圖：佳士得提供）
「山寺飛泉」大風堂特製「七寶燒」軸頭。（圖：佳士得提供）
「山寺飛泉」大風堂特製「七寶燒」軸頭。（圖：佳士得提供）
張大千人物畫「松壽圖」，設色紙本鏡框，92.5 x 49公分，1978年作。（圖...
張大千人物畫「松壽圖」，設色紙本鏡框，92.5 x 49公分，1978年作。（圖：佳士得提供）
張大千「山寺飛泉」，設色紙本立軸，136.2 x 69.5公分，1963年作。（...
張大千「山寺飛泉」，設色紙本立軸，136.2 x 69.5公分，1963年作。（圖：佳士得提供）
張大千「丹山瑞雪」，設色紙本紙板鏡框，61.6 x 94.5公分，1968年作。...
張大千「丹山瑞雪」，設色紙本紙板鏡框，61.6 x 94.5公分，1968年作。（圖：佳士得提供）

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