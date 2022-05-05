「睡蓮」姊妹作 印象派大師莫內「垂柳」登亞洲拍場

印象派大師莫內的傳奇钜作「垂柳」。(圖:佳士得提供)

佳士得宣布，將於亞洲首度拍賣 印象派大師莫內(Claude Monet)的傳奇钜作「垂柳」(Saule pleureur)，26日日在香港 會議展覽中心舉行的佳士得21及21世紀藝術晚間拍賣中登場。「垂柳」估價為9500萬至1.35億港元。

1914年歐洲正處於動蕩之中，莫內俯流連於巴黎近郊吉維尼花園之中，以藝術表達情感，創作出舉世聞名的巨型畫作「睡蓮」(Grandes decorations)系列。同時，他創作了 10 幅描繪其著名吉維尼花園睡蓮池畔挺拔的垂柳的畫作。

「垂柳」系列被形容為莫內對戰爭最直接及最深刻的回應。此次拍賣的「垂柳」堪稱當中最出色的傑作之一，亦是該系列中僅有的五幅仍在私人珍藏的作品之一。

莫內在「垂柳」中傾注了澎湃的情感，挺拔從容的垂柳為畫面奠定了傲然向上的動勢，垂下的枝葉就像閃閃發亮的瀑布傾瀉而下。沉穩而莊嚴的樹幹與右下角輕靈曼妙的睡蓮池影形成微妙的平衡，陽光透過樹葉灑下斑駁陸離的色彩，以及空氣中瀰漫的壓抑而洶湧的力量，「垂柳」不但記錄了重要的歷史時刻，亦與藝術家個人形成深刻共鳴，樹木拔地而起，不扶而直的姿態，正如莫奈本人一般充滿希望、力量與韌性。

佳士得亞太區副主席暨國際總監何杏淇表示，世界第一次大戰期間，莫內堅持定留在吉維尼繼續創作。他運用豐富的色彩和強烈有力的筆觸描繪垂柳。因此，「垂柳」成為希望、力量和韌性的象徵，並永遠與一戰的歷史根源連繫在一起。

此外，莫內在令人彷彿親歷其境的大型畫作中，運用絢麗而動人心魄的色彩，將柳樹的畫像繪製成一幅充滿張力和極具表現主義。近乎抽象的畫作，見證了「純粹繪畫」風格的起源，強烈的色彩覆蓋了包羅萬象的廣闊繪畫空間。後來馬克‧羅斯科(Mark Rothko)、傑克遜‧波洛克(Jackson Pollock)及瓊‧米歇爾(Joan Mitchell)等藝術大師均受這種革新手法啟發。