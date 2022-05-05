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孫中山墨寶「天下為公」台國父紀念館50年首次公開

中央社／台北5日電
國父紀念館50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始。(記者曾學仁／攝影)
國父紀念館50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始。(記者曾學仁／攝影)

孫中山墨寶「天下為公」字跡，遒勁有力，聞名海內外，卻從未在台北的國立國父紀念館展出，適逢國父紀念館建館50周年，這項墨寶今天首度公開亮相，在「建館50周年典藏特展」中展出。

國父紀念館館長王蘭生致詞時表示，館慶50周年是一個重要里程碑，國父紀念館特別推出3檔展覽，其中「五十而立－建館五十周年館史展」，從王大閎的設計國館的過程、歷史文件照片等不同面向，回顧國父紀念館走過的點滴；「典藏展」特別展出館藏張大千、黃君璧、于右任、劉國松、歐豪年、吳炫三、廖修平等藝術家的作品，其中包括館藏孫中山「天下為公」墨寶真跡，王蘭生表示，這是當初國父孫中山先生為了要勉革命同志陸匡文，特別手書「天下為公」四個大字題贈，後來陸匡文之子陸景武教授提供給國父紀念館典藏，保存至今，這次是首度展出；第3檔展出為「生活美學．藝遊未盡」特展，呈現國館多年來舉辦許多生活課程的成果。

國父紀念館50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活...
國父紀念館50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始。(記者曾學仁／攝影)

國父紀念館50周年館慶，館長王蘭生（後排右四）等出席活動。(記者曾學仁／攝影)
國父紀念館50周年館慶，館長王蘭生（後排右四）等出席活動。(記者曾學仁／攝影)

根據國父紀念館發布的新聞稿，陸匡文（1892～~1964）因國民革命高州起義及協助於廣州建立督署的貢獻，獲贈國父孫中山題贈墨寶，直到民國90年由陸匡文之子陸景武教授交由國立國父紀念館典藏。

「天下為公」四字橫幅，20年間未曾公開展出，但原件保存良好，除了「天下為公」四字之外，右上角有國父親筆題字「匡民先生屬」（陸匡文本名陸匡民）字樣，另有國父的長子孫科於閱覽之後題字「哲人日遠／手澤猶新／高山仰止／百世之珍」。

國父紀念館舉行慶祝五十周年館慶，推出各種慶祝商品。(記者曾學仁／攝影)
國父紀念館舉行慶祝五十周年館慶，推出各種慶祝商品。(記者曾學仁／攝影)

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