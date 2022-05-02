批評俄國侵烏 莫斯科大劇院取消2導演劇作

莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre，圖）宣布取消劇場導演謝列布雷尼柯夫和庫里亞賓（Timofey Kulyabin）執導的作品演出。兩人都曾批評俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。Getty Images

莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）宣布取消劇場導演謝列布雷尼柯夫和庫里亞賓（Timofey Kulyabin）執導的作品演出。兩人都曾批評俄羅斯 對烏克蘭 的軍事行動。

莫斯科大劇院於1日深夜宣布，謝列布雷尼柯夫（Kirill Serebrennikov）執導的3場芭蕾 表演Nureev這周將不會演出，取而代之的是，觀眾將欣賞哈察都量（Aram Khachaturian）的芭蕾作品「斯巴達卡斯」（Spartacus）。

莫斯科大劇院也把庫里亞賓執導、義大利歌劇作家董尼采悌（Gaetano Donizetti）的喜劇「唐帕斯瓜雷」（Don Pasquale）換成羅西尼（Gioachino Rossini）的「塞維亞的理髮師」（The Barber of Seville）。

莫斯科大劇院並沒有解釋為何取消這些表演，發言人諾維科娃（Katerina Novikova）今天對法新社表示，對此沒有「官方」評論。

「斯巴達卡斯」於4月初開始在莫斯科大劇院演出，並稱收入將用於幫助在烏克蘭陣亡俄國士兵的家屬。

52歲的謝列布雷尼柯夫3月獲准離開俄羅斯。他曾被控挪用果戈里中心（Gogol Centre）資金，在2020年被判有罪。

他的支持者表示，謝列布雷尼柯夫遭到定罪，是為了報復他批判當局，以及俄國總統普亭（Vladimir Putin）當局恐同。

謝列布雷尼柯夫上月在柏林對法新社表示，他對於俄羅斯入侵烏克蘭感到「恐怖、悲傷、羞恥與痛苦」。

他的作品Nureev是基於俄國芭蕾傳奇人物紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）的生平改編，舞台上的裸露與污言穢語令俄羅斯保守派憤怒。

37歲的庫里亞賓先前也曾批評普亭派軍入侵烏克蘭的決定。他據信目前也在歐洲活動。

多名舞者近幾周都宣布退出莫斯科大劇院，包括莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）。