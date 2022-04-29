我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

故宮名畫留魅影 「蓋章狂魔」乾隆之印10分鐘破1900萬

記者陳宛茜／台北30日電
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

香港蘇富比昨天拍賣一款乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」，經長達10分鐘的激烈競投，以1.5億港幣(約1918萬美元)由亞洲私人藏家投得。此一拍賣佳績不僅刷新皇帝印章的亞洲拍賣紀錄。亦超越去年於香港蘇富比春拍以1.4億港幣成交的清乾隆帝御寶交龍鈕白玉「紀恩堂」璽，成爲蘇富比史上最高價成交的玉璽。

乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄...
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

若要說歷史上最愛在畫作上蓋章的皇帝，莫過於乾隆皇。他一生製作了1800多個印章、其中500個頻繁使用。故宮收藏的名畫多數逃不了這位「蓋章狂魔」的魔掌。這枚寫著「乾隆御覽之寶」的乾隆之印，在范寬的《谿山行旅圖》與郭熙的《早春圖》上都留下了「足跡」。

這只印章來自收藏家吳權。吳權之父為民初政治家吳蓮伯，從 1950 年代中期到 60 年代後期，吳權在英國購入超過1000件藏品，涵蓋中國藝術每一個門類，成為其獨特而全面的收藏。蘇富比今年推出「藝萃流芳:吳權博士藏珍」拍賣會，在紐約、倫敦、香港等地舉行四場專拍。昨天於香港舉行的專拍，便由這只在無數名畫中留下足跡的「乾隆御覽之寶」領軍。

乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄...
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

蘇富比中國藝術品部國際主管及主席仇國仕表示，他永遠記得2011年在吳氏珍藏中初遇此璽時的情景，「當我將它從架上拿到手中翻看，感覺彷如觸電。因為一直以來我曾在全球許多重要畫作上，賞覽過其魅影無數遍。 」

蘇富比表示，此印雕工精美超卓。乾隆從登基初期至1745年《石渠寶笈》初編修竣，鈐印頻繁。1799年乾隆帝駕崩後，此印藏貯壽皇殿，乃供奉歷代清帝之所。清末動盪之年，寶璽輾轉流落歐洲，1965年在倫敦蘇富比復現，由明辨善鑑的收藏家吳權投得，自此隱存超過五十載，不為世人所見。

乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄...
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

香港 拍賣 英國

上一則

「整個世界就是包浩斯」巡迴展 亞洲首站選台灣

延伸閱讀

談港人移民情況 李家超指可能與港府防疫措施有關

談港人移民情況 李家超指可能與港府防疫措施有關
香港社交逐步鬆綁 理大：3個月恐增30萬人染疫

香港社交逐步鬆綁 理大：3個月恐增30萬人染疫
悼念「銀幕父親」曾江 吳彥祖滿滿不捨

悼念「銀幕父親」曾江 吳彥祖滿滿不捨
好康報您知／香港好運來超市 (HK Good Fortune Supermarket)

好康報您知／香港好運來超市 (HK Good Fortune Supermarket)

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（上）

2022-04-23 02:02
黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02
2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

愛與傷害的全記錄

2022-04-25 02:02
龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

2022-04-26 07:00
作家張曼娟以「成為自己，成為大人」為題進行分享，她說，所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。（金門縣文化局提供/中央社）

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

2022-04-24 15:54

外來和尚會念經？

2022-04-27 02:02

超人氣

更多 >
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶

幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶