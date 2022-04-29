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「整個世界就是包浩斯」巡迴展 亞洲首站選台灣

中央社／南投縣29日電
在歌德學院（台北）德國文化中心院長余德莎（Theresa Hümmer）（右2）促成下，「整個世界就是包浩斯」巡迴展亞洲首站選在台灣工藝研究發展中心舉行，30日將登場，工藝中心主任張仁吉（中）29日在記者會中與余德莎等人合影。中央社
在歌德學院（台北）德國文化中心院長余德莎（Theresa Hümmer）（右2）促成下，「整個世界就是包浩斯」巡迴展亞洲首站選在台灣工藝研究發展中心舉行，30日將登場，工藝中心主任張仁吉（中）29日在記者會中與余德莎等人合影。中央社

一所學校能有多大影響力？「整個世界就是包浩斯」巡迴展亞洲首站將於台灣登場，可見到只有14年歷史的包浩斯學校如何改變世界，從現代人的家具、建築至生活美學都無所不在。

包浩斯（Bauhaus）由建築師華特．葛羅培斯（Walter Gropius）在1919年創立於德國。葛羅培斯認為，不論是建築師、雕塑家、畫家，都要回歸工藝。包浩斯因此結合工藝及純藝術，不論工藝教育或工坊制度都相當健全。

值得注意的是，包浩斯學校雖然在1933年因為納粹施壓就被迫關閉，但影響力卻直達百年後的今日。例如現代人生活常見的「極簡風」，就體現包浩斯主張「藝術與實用並存」的精神。

德國對外文化關係學院（ifa）於2019年啟動的「整個世界就是包浩斯」巡迴展，就在德國藝術史學家暨作家波瑞斯．符利德瓦（Boris Friedewald）策劃下，以包浩斯學校14年的活動為焦點，讓人一窺包浩斯學校完整面貌，至今巡迴阿根廷、墨西哥、美國等地。

國立台灣工藝研究發展中心自2018年起向ifa爭取本展在台展出，在歌德學院（台北）德國文化中心的推薦下，以工藝中心作為亞洲巡迴站的首站，展覽30日登場。

歌德學院（台北）德國文化中心院長余德莎29日在展前記者會表示，包浩斯是20世紀最重要的藝術學院之一，其徹底改變藝術、工藝及技術的面貌，此次展覽將透過8個不同章節，針對包浩斯學派的多樣性和複雜性提供引人入勝的見解。

工藝中心主任張仁吉表示，包浩斯強調「極簡主義」，強調少就是多，強調材質與美感，強調純粹就是實用，不只影響工藝發展，也深深影響全世界的美學主張。「整個世界就是包浩斯」於工藝中心工藝設計館展出，展館本身是由台灣雕塑家楊英風所規劃設計，造型潔白俐落，也恰好符合理性、簡潔與實用的包浩斯特性，別具意義。

「整個世界就是包浩斯」巡迴展4月30日起於國立台灣工藝研究發展中心工藝設計館1樓及B1展出至7月17日。

德國 雕塑 納粹

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