台灣畫家陳岳琳 捐畫護流浪貓

趁著虎年，加拿大台灣畫家陳岳琳號召各方貓奴，為大家畫出100幅家中愛貓，義賣所得捐助各地貓咪收容所。每一幅都是依據各方貓主人寄來的貓照片一絲一毫細細擬真、傳神繪作。 （陳岳琳提供）中央社

住在多倫多，不時為此地的人事物感到驚艷。即便是小小的台灣人社區也臥虎藏龍；在加拿大 深耕多年的台灣畫家陳岳琳就是一例。趁著虎年，她正忙著號召各方貓奴，為大家畫出100幅家中愛貓，義賣捐助各地貓咪收容所。

去年剛滿60歲的陳岳琳（Linda Chen），外表絲毫看不出實際年齡。畫風與心思同樣細膩多情的她，受訪時笑稱，自己其實是「粗線條」，沒什麼野心，也不能有太多目標；但她也說：「我很認命，明白生活若沒有重心，自己就會慌，閒不下來就是閒不下來。」

靠著牡羊座的衝鋒陷陣性格，加上屬牛的認分，陳岳琳都會訂好行動目標，然後一心一意負重前行。今年這場充滿良善美意的「虎年畫貓」義舉，就風風火火地從年初動起來。

四月底還沒過完，陳岳琳已陸續為台灣、加拿大、美國各地貓奴，畫出近50幅貓畫；每一幅都是依據各方貓主人寄來的貓照片一絲一毫細細擬真、傳神繪作。貓主人看到畫中愛貓活靈活現，感動的心情無庸置疑。

但最動人之處，還是陳岳琳無私獻出繪畫時間與心力，以「錢不過手」的信任態度，請委託作畫者直接將固定的畫費捐給他們心儀的貓咪收容所，形成純真無瑕的「善的循環」。

「虎年畫貓」，當然不是陳岳琳第一次以畫行善。早在10年前，陳岳琳50歲時就立下了「以畫行善」的目標，一路實踐至今。

事實上，走在藝術創作的道路上，陳岳琳的目標總是一貫清晰。

1996年，陳岳琳移民加拿大多倫多，帶著兩個唸小學的孩子，一邊努力適應異國生涯、一邊抓時間學畫。那時並非美術科班出身的她，自稱有「傻膽」，38歲開始在當地畫廊習畫，火速立下志願，40歲要在地方藝廊開畫展 ，願望竟依時成真。

2006年，當孩子上大學時，陳岳琳毅然申請進入多倫多藝術學院（Toronto School of Art）就讀，四年後畢業，50歲的她，認識了更多西方藝術界朋友，眼界更寬廣，也開啟了移民生涯的另一篇章。

陳岳琳的藝術創作，主要是表達她「當東方遇見西方」的思維與情感，她特別喜歡東方水墨畫的留白格局和線條勾勒，以及西方印象派畫風的豐富創意和色彩表現。

陳岳琳表示，她很幸運，不需要賣畫維生，可以自己調整步調；她也堅信「藝術要走入生活平常百姓家」、「取之於社會，用之於社會」。這10年來，目標更清楚的她說：「我的生活愈來愈簡單，生活裡要的不多，我可以多出一點心力幫助別人，但是要用我的方式；希望用我的畫，帶一點影響給我的朋友。」

陳岳琳不斷推出創作系列，積極參與各類團體畫展和評審展，作品在安大略省各地展出，並應邀參與多倫多大學專題研討會，2018年通過甄選正式成為加拿大藝術家協會會員。

她同時也是安省「6人畫會」（Painters6）成員，多元族裔背景的6位畫家，一起用藝術才華做善事。2017年，6人畫會曾為加拿大台灣人社區共18位高齡長者繪製人像，並舉辦「喜福繪台灣耆老人像畫展」，留下一幕幕「畫說人生」的美麗風景。

繪畫，對陳岳琳來說，是生活很大的一部分。藉由創作，她與喪子寡言的父親「對話」、度過摯親過世等人生難題。

在陳岳琳「畫說人生」筆記裡，記下了創作的起心動念與過程。包括2020年疫情 下，在加拿大各地人心惶惶、封城最嚴重的日子裡，她也曾煩悶不已，一度站在畫布前失去平日耐心。那段時間，在一股莫名情緒下，她畫了一個非常粉紅的大南瓜；創作源頭是20年前她母親來多倫多時，用針線縫製的小小手作布南瓜。

陳岳琳感性寫道：「母親的一針一線, 即便是個小南瓜都充滿回憶；我一筆一畫的南瓜，說的是疫情亂象時期的思緒。我們每個人無論處在何時何處，內心深處總是有個火苗隱隱跳動著，是不滅的光與熱。」最後，她將那個粉紅大南瓜畫作，命名為「懷念與希望」。

去年，60歲的陳岳琳笑稱，今後要過「雲淡風清的日子」了，但今年她卻又興沖沖地以「虎年畫貓」開啟新春生活，眼看又得忙活好一陣子。

至於畫完100幅貓畫以後，還要再畫什麼？陳岳琳心裡已經有了譜。她一面開心套用櫻桃小丸子的話說：「每天出門，跨出一步，都有新發現。」一面引了朱熹的《觀書有感》，吟誦道： 「半畝方塘一鑒開，天光雲影共徘徊。問渠那得清如許？為有源頭活水來。」

這位多倫多台灣奇女子的生活不是一灘死水，繪畫如同活水一般，豐富了她的生活。