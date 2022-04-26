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領銜佳士得香港春拍 趙無極「29.09.64.」下周登台

記者孫曼／即時報導
趙無極「29.09.64.」，油彩畫布，230 x 345公分，1964年作，估價2億2000萬港元起。（圖：佳士得提供）
趙無極「29.09.64.」，油彩畫布，230 x 345公分，1964年作，估價2億2000萬港元起。（圖：佳士得提供）

佳士得（Christie’s）香港宣布，本季即將於5月26日在香港會議展覽中心登場的20及21世紀藝術晚間拍賣，將由趙無極1960 年代創作中最大尺幅（230 x 345公分）的作品「29.09.64.」領銜，估價約2.2億港元起（約2803萬美元）。這也是如今私人收藏中最重要的1960年代的抽象狂草系列中的鉅作。畫作也將隨佳士得拍前巡展於5月7日起至8日止至台北萬豪酒店展出，採預約鑑賞制。

尺幅宏大的「29.09.64.」，來源顯赫，最初為原藏家之父M先生當年親自向趙無極特別訂製的尺幅與主題。M先生為法國著名建築師、也是趙無極好友，在1945到1975年法國「輝煌三十年」參與了法國各項國家規模的建築規劃，推動了嶄新的現代美學。氣勢磅礴的畫面中央可見細膩急促的黑白筆觸，完美體現趙無極對中國書畫的傳承，而天海一色如怒海狂潮般的藍色則見證藝術家對抽象藝術的探索，以中國的草書的形式在風景與書畫之間、融合了西畫的抽象表現主義，是藝術家1964年狂草時期的里程碑之作。

「29.09.64.」曾於2017年首度登上拍場，在香港佳士得已遠超拍前估價的1.52億港元刷新紀錄的佳績成交，掀起一陣趙無極炫風。

趙無極「29.09.64.」，油彩畫布，230 x 345公分，1964年作，估...
趙無極「29.09.64.」，油彩畫布，230 x 345公分，1964年作，估價2億2000萬港元起。（圖：佳士得提供）

香港 拍賣

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