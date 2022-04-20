乾隆到底愛不愛富察皇后？愛情信物竟是「打火機」

火鐮荷包可以證明乾隆對富察皇后的深情。（記者陳宛茜／攝影）

清宮劇中，乾隆身邊的富察皇后形象多變。在「延禧攻略」中，秦嵐飾演的富察皇后是白月光般的女子，也是乾隆深愛的妻子。但到了「如懿傳」中，董潔飾演的富察皇后是充滿心機的腹黑女，和乾隆之間算不上愛情。那麼，歷史上的乾隆，到底愛不愛富察皇后呢？故宮藏品「火鐮荷包」可以證明。

這只火鐮荷包是乾隆12年（公元1747年）富察皇后親手縫製送給乾隆皇，隔年富察便辭世。高宗看著這件荷包，憶及甫過世的皇后，百感交集，遂製木盒盛裝火鐮荷包，並撰詩文以誌。這只荷包和木盒被乾隆皇珍藏多年、保存完好，可見乾隆對富察是真愛。

不過，什麼是火鐮？「火鐮」是滿人用來生火的工具。火鐮是一塊形似鐮刀的鐵板、擊打火石產生的火花能夠點燃火絨。滿人為了方便，經常將火鐮裝於荷包掛於腰間，成為滿人隨身攜帶的「打火機」。這件火鐮荷包除了放火鐮，內層有二夾層袋內置火石及艾絨，形成功能完整的「打火機」。

那麼，為什麼貴為皇后，富察竟然送「打火機」給九五之尊呢？學者考證，「火」對出身遊牧民族的滿人相當重要、具神聖的意義，因此乾隆皇隨身攜帶火鐮荷包非常合理。

乾隆為此一荷包撰寫的詩文中提到「練裙繒服曾聞古，土壁葛燈莫忘前，共我同心思示儉，即兹知要允稱賢。」文中可讀到清代皇室對於滿人儉樸德性傳統的重視，連帝后也得時時相互提醒。火鐮荷包也象徵當時滿人勤儉的特質。