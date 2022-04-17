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飛進元宇宙 台灣虎航推出台航空業界首發NFT

記者彭宣雅／台北報導
台灣虎航發行tigerNFT。（圖：台灣虎航提供）
台灣虎航發行tigerNFT。（圖：台灣虎航提供）

台灣虎航宣布，推出台航空業界首發超限量NFT；網紅虎將化身成為NFT主角，讓收藏者不只是購買到台灣虎航發行的藝術品而已，還能參與台灣虎航全新A320neo航機的實際交機體驗，以及台灣虎航所有航班空位無限次搭乘權利。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，NFT的話題熱度持續延燒，再加上區塊鏈的技術普遍被應用在各產業上，入門門檻容易，也讓NFT成為時下青年人的話題，再加上多個品牌的加持及新聞報導，NFT成為現代人的收藏品新寵，珍稀類NFT不僅拍賣價屢創新高，每次轉手的價格更有可能水漲船高。

他表示，台灣虎航搶先業界首推出的NFT，除了作品本身具有收藏價值外，搶拍到的收藏家還能參與A320neo新機交機過程，以及台灣虎航的所有航班空位無限次搭乘權利，這些通常都是航空業從業人員才有的特殊福利

台灣虎航表示，搶購成功的收藏家，將可享有重度航空迷夢寐以求的全新實際體驗，化身為一日台灣虎航機務團隊員工，親身造訪位於法國土魯斯的空中巴士原廠，參與並見證台灣虎航全新A320neo航機的完整交機過程。

台灣虎航說，另外，還能享有指定期間的台灣虎航所有航班無限次的空位搭乘權利，讓收藏者也能享受航空從業人員的特殊福利，只要護照隨時在手，想飛就飛的「無痛」出國快感。

台灣虎航此次發行的超限量NFT，選擇與台灣交易量最大，且合法設立登記的MaiCoin集團合作，首發NFT預計於5月上線開賣，有興趣的收藏家或是重度航迷，鎖定台灣虎航官方臉書

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