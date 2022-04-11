100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

「燕子去了，有再來的時候；楊柳枯了，有再青的時候……」1922年，散文名家、詩人、學者朱自清於浙江台州臨海寫下《匆匆》，感嘆「我們的日子為什麼一去不復返呢？」

1922年春，時年24歲的朱自清應浙江省立第六師範學校校長鄭鶴春的聘請，隻身來到臨海，任教于浙江省立第六師範學校（現台州初級中學）。

在臨海期間，朱自清創作了散文名篇《匆匆》和中國現代文學史上的第一首抒情長詩《毀滅》。

2022年是朱自清來臨海任教100周年，100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。

100年後，朱自清走進臨海100周年系列紀念活動啟動儀式、首屆「朱自清文學獎」新聞發布會11日在台州初級中學舉行。

在中國作家協會創作聯絡部主任彭學明看來，朱自清雖不是臨海人，但他把臨海視為他生命的重要驛站、靈魂的第二故鄉和精神的棲息地。

「在台州這一年，是朱自清人生中的重要時期，他在這片土地上寫下了名作，也在這裡沉澱內心、積蓄潛能，他的『刹那主義』就是在臨海那一所讓他感到溫暖、覺得踏實的老房子裡提出來的。」朱自清嫡孫朱小濤說。

臨海市委常委、宣傳部部長高佐明說，北固山的松濤、東湖的碧波和紫藤花的芬芳，始終珍藏在朱自清的心底。「我對於台州，永遠不會忘記。」這是朱自清的真情流露，也是他對臨海的由衷褒獎。《匆匆》百年，《背影》已逝，臨海對於朱自清也永遠不會忘記，更不能忘記。

高佐明說，臨海舉辦朱自清走進臨海100周年系列紀念活動，設立「朱自清文學獎」，是對朱自清回望小城、念茲在茲的感恩和緬懷，是對朱自清民族氣節、文學精神的致敬和賡續，是對當代文學、華文作家的鼓勵和支持，更是對偉大時代、優秀作品的期待和褒獎。

據悉，「朱自清文學獎」每兩年一屆，面向全球華文作家徵稿。首屆「朱自清文學獎」設立「朱自清小說 獎」「朱自清散文獎」「朱自清詩歌獎」各1名，獎金各20萬元人民幣，評選範圍為2020年-2021年期間在全球範圍公開出版或發表的中短篇小說、散文、詩歌。

為鼓勵廣大青少年走進文學，提升素質，堅定中華民族文化自信，面向18周歲以內的少年文學愛好者，主辦方還設立了「朱自清紫藤新苗獎」。首屆評選體裁為散文與記叙文，實行個人投稿與現場文學創作相結合的方式品，評選出10名「朱自清紫藤新苗獎」，10名「朱自清紫藤提名 獎」，180名入圍 獎。

•《匆匆》

燕子去了，有再來的時候；楊柳枯了，有再青的時候；桃花謝了，有 再開的時候。但是聰明的，你告訴我，我們的日子為什麼一去不復返 呢？是有人偷了他們罷；那是誰？又藏在何處呢？是他們自己逃走了罷；現在又到了那裡呢？

我不知道他們給了我多少日子；但我的手確乎是漸漸空虛了。在默默 裡算著，八千多日子已經從我手中溜去；像針尖上一滴水滴在大海裡， 我的日子滴在時間的流裡，沒有聲音，也沒有影子。我不禁汗涔涔而淚潸潸了。

去的儘管去了，來的儘管來著；去來的中間，又怎樣地匆匆呢。早上 我起來的時候，小屋裡射進兩三戶斜斜的太陽。太陽他有腳啊，輕輕 悄悄地挪移了；我也茫茫然跟著旋轉。於是－－洗手的時候，日子從 盆裡過去；喫飯的時候，日子從飯碗裡過去；默默時，便從凝然的隻 眼前過去。我覺察他去的匆匆了，伸出手遮挽著，他又從遮挽著的手 邊過去。天黑時，我躺在床上，他便伶伶俐俐地從我身上跨過，從我 腳邊飛去了。等我睜開眼和太陽再見，這算又溜走了一日。我掩著面嘆息。但是新來的日子的影兒又開始在嘆息裡閃過了。

在逃去如飛的日子裡，在千門萬戶的世界裡的我能做些什麼呢？祇有 徘徊罷了。祇有匆匆罷了；在八千多日的匆匆裡，除徘徊外，又賸些 什麼呢？過去的日子如輕煙，被微風吹散了，如薄霧，被初陽蒸融了， 我留著些什麼跡呢？我何曾留著像游絲樣的跡呢？我赤裸裸來到這世 界，轉眼間也將赤裸裸的回去罷？但不能平的，為什麼偏白白走這一

遭啊？

你聰明的，告訴我，我們的日子為什麼一去不復返呢？