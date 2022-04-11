台中研院院士翁啟惠 獲頒美國化學家協會化學先驅獎

中研院院士翁啟惠獲頒美國化學家協會（American Institute of Chemists）「化學先驅獎（Chemical Pioneer Award）」，表彰其在化學領域之傑出貢獻。（本報資料照片）

中研院11日指出，中研院院士翁啟惠3月31日獲頒美國化學家協會（American Institute of Chemists）「化學先驅獎（Chemical Pioneer Award）」，表彰其在化學領域之傑出貢獻。

中研院表示，翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家。同時，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗 、醣晶片 、醣探針、對抗病毒及細菌之藥物研究。

翁啟惠曾獲選美國藝術與科學院院士（1996）、美國國家科學院院士（2002）、世界科學院院士（2007）、歐洲分子生物組織外籍會士（2010）和美國國家發明學院院士（2014），並於1994年當選本院院士、2020年當選工研院院士。現為中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院（The Scripps Research Institute）的合聘特聘研究員。

美國化學家協會創立於1923年，宗旨為促進及推廣化學科學之發展，以此增進社會福祉。該協會於1966年首度頒發化學先驅獎，表彰對化學科學學術或產業取得重要進展及貢獻之化學家、化學工程師或相關從業人員。