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插畫家卓霈欣新書發表 與西班牙讀者分享創作

中央社／馬德里8日專電
插畫家卓霈欣與個人首部繪本創作「漁夫和他的靈魂」合影。中央社
插畫家卓霈欣與個人首部繪本創作「漁夫和他的靈魂」合影。中央社

2021年獲得義大利波隆那SM插畫家大獎的旅英插畫家卓霈欣，昨天在馬德里藝文指標Fnac書店舉辦新書發表會，以座談方式分享她的創作過程，並與熱情的西國讀者對答互動。

卓霈欣去年以短篇漫畫「樹冠羞避」，獲得波隆那SM插畫家大獎（International Award for Illustration Bologna Children’s Book Fair－Fundación SM），是台灣繼鄒駿昇於2011年得獎後，第二位獲此殊榮的藝術家。

她因此也受到西班牙SM基金會（Fundación SM）邀請，合作出版她的第一部繪本作品「漁夫和他的靈魂」。

卓霈欣為8到18歲的讀者群，挑選了愛爾蘭名作家王爾德（Oscar Wilde）的短篇童話「漁夫和他的靈魂」作為主題，創作出23張插畫。她以溫柔隱晦的敘事語言，細膩描繪情緒質地，呈現憂鬱唯美的感受，傳達王爾德筆下豐富的視覺意象。

新書發表會定於西班牙當地時間7日晚間7時舉行，由SM基金會責任編輯泰勒喬（Teresa Tellechea）主持，SM集團主席和SM基金會總監亦親自出席，展現西班牙出版界對於繪本藝術的重視，以及對台灣藝術家的肯定。

發表會由駐西班牙代表劉德立開場，他於致詞中感謝致力於出版這部繪本的SM基金會，並恭喜卓霈欣的創作成就。

插畫家與編輯在對談中，暢談創作過程的趣味與挑戰，從主題選擇、敘事重心、顏色挑選，一路聊到得獎對於插畫事業的影響。

現場讀者對於創作技巧很感興趣，問到為何選擇綠色作為貫穿整部繪本的主要色調？卓霈欣答道，她想尋找故事中「靈魂」的顏色，綠色既帶有神秘的色彩，又可代表自然，因此就決定使用綠色。

卓霈欣接受中央社訪問提到，雖然這是她的第一本創作發表，但不是第一次來到西班牙。她非常喜歡西班牙的繪本創作，除了風格多元以外，視覺敘事風格也極具實驗性。西班牙藝術家畢卡索（Pablo Picasso）作品中飽含的情緒感染力，更是她努力學習的目標。

記者問到，與西班牙出版社合作過程中是否有遇到文化衝突？卓霈欣說，由於繪本的文字是她以英文撰寫，當出版社在翻譯成西班牙文時，需要調整表達方式，以融入西文的語境。

聊到個人創作計畫，卓霈欣表示，目前正在醞釀一部長篇圖像小說，也期待繪本未來能出版中文與英文版，讓更多的繪本愛好者認識她的創作和藝術。

馬德里藝文指標Fnac書店門口，掛起台灣插畫家卓霈欣巨幅海報，宣傳新書發表會活動...
馬德里藝文指標Fnac書店門口，掛起台灣插畫家卓霈欣巨幅海報，宣傳新書發表會活動。中央社

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