微笑不輸蒙娜麗莎 「槍擊瑪麗蓮」5月紐約拍賣上看2億

安迪•沃荷代表作「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，估價2億美元。（圖：佳士得提供）

普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol)代表作「槍擊 瑪麗蓮」，5月將由國際拍賣 公司佳士得於紐約拍賣。此畫估價2億美元，一旦成功落槌，將成拍賣史上第二貴畫作，打敗畢卡索 的「阿爾及爾的女人」(1.7億美元)，僅次於拍出4.5億美元的達文西「救世主」。「槍擊瑪麗蓮」8日起在佳士得台北舉行三天預展，將是國際拍賣行台北預展史上身價最高的一幅。

「槍擊瑪麗蓮」是安迪沃荷一生的巔峰之作。瑪麗蓮夢露於1962年辭世後，安迪沃荷為她創作絲網印刷作品。他以鮮亮色彩刻畫她的臉部，但五官略為歪斜。安迪沃荷共創作了五幅「槍擊瑪麗蓮」，分別使用五種顏色──紅、橙、淺藍、鼠尾草藍及綠松色。

至於為什麼稱為「槍擊」？1964年，行為藝術家朵洛西•波德伯拜訪沃荷的工作室。她看到擱在一邊的絲網畫，問可否「射擊畫作(shoot them)」。安迪沃荷以為她打算「拍攝(shoot)」這些畫作，欣然應允。沒想到她隨即從袋子裡取出手槍，一槍轟向畫作中的大明星，「槍擊瑪麗蓮」之名因而誕生。

此作由瑞士藝術經紀人安曼姊弟創辦的安曼基金會委託拍賣。 董事會主席Georg Frei表示，「槍擊瑪麗蓮」畫出平凡人和巨星的差異、大明星瑪麗蓮夢露生前和身後的種種謠言也許將會被遺忘，但那迷人且神秘的微笑讓她與達文西畫中的蒙娜麗莎並列，永垂不朽。