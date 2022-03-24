華語影視巨擘邵逸夫珍藏 「夜宴」將登香港蘇富比春拍

陳逸飛油畫「夜宴」，1991年作，137 x 208公分。（圖：蘇富比提供）

華語影視傳奇邵逸夫爵士，多年珍藏的現代藝術，中國書畫以及翠玉珍品，將登4月下旬舉行的香港 蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣 ，堪稱近年亞洲最重要之單一藏家收藏系列，拍賣收益更將撥捐邵氏基金會，用於支持慈善。

邵逸夫的影視事業發跡於南洋地區，先後在新加坡和香港成立電影公司。1973年他創立邵氏基金會，矢志推動世界各地的教育、醫療、科研與藝術發展。多年來與各地機構、大學、醫院、博物館合作，匡扶計畫多達六千多件，他更於2002年成立邵逸夫獎，彰揚於天文學、生命科學與醫學、數學科學領域貢獻卓越的國際學者，被稱為是「東方諾貝爾獎」。

傅抱石「虹飛千尺走雷霆」，1962年作。（圖：蘇富比提供）

此次春拍焦點首推陳逸飛之世紀鉅作「夜宴」，以及東南亞 大師鐘泗賓（Cheong Soo Pieng）及勒邁耶（Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès）共五幅精品。陳逸飛風格融合古典寫實與浪漫主義、東方與西方，人物肖像獨步畫壇，尤其以1990年代其間的中國古典仕女系列爲藝術生涯巔峰代表作，此次上拍的「夜宴」便是其中經典鉅作。「夜宴」完成後翌年便登上1992年香港拍賣圖錄封面，並被邵逸夫以近200萬港元高價得標，在當時不僅打破藝術家拍賣紀錄，更創下中國油畫拍賣的最高紀錄。本作收錄於2008年天津楊柳青畫社之重要藝術家畫冊，是博物館等級的典範之作。

張大千「水殿風來暗香滿」，1970年作。（圖：蘇富比提供）

同登拍場的邵氏珍藏尚有東南亞大師鍾泗濱「姐弟」、及3幅勒邁耶作品，包括「勒邁耶家中的峇里四美」、「沙努爾海灘上進供的峇里雙美」、「花園裡的峇里三美」，體現了邵逸夫與南洋當地的深厚關係。近現代名家書畫部份，則有數件林風眠精品、傅抱石山水、張大千六呎風荷鉅製等。

勒邁耶 「勒邁耶家中的峇里四美」，1954至1957年作。（圖：蘇富比提供）