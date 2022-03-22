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20世紀最貴藝術品 安迪沃荷「槍擊瑪麗蓮」有望拍出2億元

中央社／紐約21日綜合外電報導
安迪沃荷1964年創作的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍版）」，會成為最昂貴的20世紀藝術品。（路透）
安迪沃荷1964年創作的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍版）」，會成為最昂貴的20世紀藝術品。（路透）

佳士得拍賣行（Christie's）今天預告，美國藝術家安迪．沃荷以已故女星瑪麗蓮夢露肖像為創作靈感的著名代表作，很可能在春季拍賣會上以破紀錄的2億美元高價售出。

佳士得表示，預期安迪．沃荷（Andy Warhol）這幅創作於1964年的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍版）」（Shot Sage Blue Marilyn）在5月紐約拍賣會上成交時，會成為最昂貴的20世紀藝術品。

安迪．沃荷以瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）肖像為靈感，創作了數幅絹印作品。曾有一名訪客造訪安迪．沃荷在曼哈頓的工作室時，持槍朝這些作品射擊，這些作品因而被稱為「槍擊」系列。

英國「天空新聞網」（Sky News）提到，這系列有5幅作品，包括紅色、橙色、藍色、鼠尾草藍和藍綠色，前4幅遭子彈擊穿，但順利修復。

佳士得拍賣行在聲明中形容100公分見方的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍版）」是「現存最稀有也最卓越的影像作品之一」。

佳士得拍賣行的20世紀暨21世紀藝術部門主管羅特爾（Alex Rotter）說：「安迪．沃荷的瑪麗蓮絕對是美國普普藝術的巔峰，也是美國夢的許諾，同時承載了樂觀、脆弱、名人和肖像學。」

法新社統計，只有14幅畫作以超過1億美元的拍賣價售出，但應該有其他畫作的私下轉手價格達到這個程度。

20世紀作品拍賣會上售出的最昂貴藝術品是西班牙藝術家畢卡索（Pablo Picasso）的「阿爾及爾的女人」（Women of Algiers），於2015年拍出1.794億美元高價。

1998年，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）以1700萬美元價格售出「槍擊瑪麗蓮（橙色版）」。

拍賣 槍擊 曼哈頓

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