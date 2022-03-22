百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

在保存文物時，除了東西本身容易隨著時間而劣化之外，地震 颱風或者戰爭等天災及人為因素也容易造成損毀，可說有許多挑戰。最近有位日本 網友，就意外在一本舊書中發現保存超過百年以上的物品，引起許多討論。

根據日本媒體「withnews8」報導，日本舊書商「古書森羅」近來在官方twitter上分享，表示他們在一本出版了約120年左右的書中，發現夾著一片形狀相當完整的押花書籤。

店家表示，雖然在舊書中發現押花書籤算是偶爾會發生的狀況，不過這本書已經出版了一百多年，在許多人之間來來回回，日本又有地震、戰爭或淹水等等的災害發生過，書籤卻還是能保持著這麼完整，十分難得。感覺自己也等於在冥冥之中，注定要與這片押花書籤相見一樣，決定將之作為收藏好好保存。

網友們也紛紛表示「太浪漫了吧」、「奇遇啊」、「不行我想到就要哭了」、「這好像是萩花吧」、「花的底下好像寫的是『學生情死問題』」、「『情死』這個詞現在也都沒在用了吧」、「要盡量避免接觸氧氣才能保存得久」、「都能聞到一百多年前的書香了」、「百年前又是戰爭又是天災的，以前的人到底是怎麼活下來的呢」。