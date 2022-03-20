我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

收藏家余德耀病逝 生前致力推廣中國當代藝術

中央社／上海20日電
印尼華人企業家、上海余德耀美術館創辦人余德耀18日病逝香港，享壽65歲。(取材自微博)
印尼華人企業家、上海余德耀美術館創辦人余德耀18日病逝香港，享壽65歲。(取材自微博)

印尼華人企業家、上海余德耀美術館創辦人余德耀18日病逝香港，享壽65歲。余德耀是當代藝術收藏者，生前表示希望自己大部分收藏都留在中國，將中國當代藝術推廣到西方。

根據「余德耀美術館」在微信公眾號發出的訃告，余德耀（Budi Tek）與病痛抗爭6年餘後，因胰腺癌晚期，18日病逝於香港，享壽65歲。

綜合報導，余德耀1957年出生於印尼，在美國接受教育，後在印尼以農業相關產業發跡致富。

余德耀在2004年前後開始踏入當代藝術收藏領域，2007年創立余德耀基金會；2008年「余德耀美術館」在印尼首都雅加達開館；2014年在上海創辦余德耀美術館；2017年獲得法國榮譽軍團騎士勳章。

澎湃新聞指出，余德耀以中國當代藝術歷史為脈絡，持續收藏中國當代藝術作品，建立了以1985年至1995年中國當代藝術發展黃金時代為主的重要作品收藏體系。他曾表示，希望將自己大部分的收藏都留在中國。

2014年，余德耀接受紐約時報（The New York Times）採訪時曾說，美術館有話語權、可以制定規則，其收藏和展覽可能會成就一個藝術家將來的歷史地位，這需要持之以恆做出很學術的展覽，也需要很小心。

根據「余德耀美術館」發出的訃告，余德耀的收藏橋接中國當代藝術與國際頂尖機構的交流互動，致力於將亞洲文化進一步推向世界舞台。

美術館 印尼 香港

上一則

澤蘭之夭（一）

延伸閱讀

馬唯中紐約大都會藝術博物館任新職 馬英九：樂觀其成

馬唯中紐約大都會藝術博物館任新職 馬英九：樂觀其成
我喜歡畫畫

我喜歡畫畫
棄金融高薪 牛浩然樂當藝術人

棄金融高薪 牛浩然樂當藝術人
草間彌生「一與永恆」 華府4至11月免費參觀

草間彌生「一與永恆」 華府4至11月免費參觀

熱門新聞

香港示意圖。圖／shutterstock

何詩蓓和谷愛凌

2022-03-15 03:00

我未過的生命

2022-03-13 03:01
黛安 ∕圖

她的爸爸有兩個家

2022-03-12 02:02

退休

2022-03-17 02:00

家傳糖醋排骨

2022-03-14 03:00

誰來晚餐

2022-03-15 03:00

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係