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台灣漫畫風格獨特 法國出版社大讚值得一讀再讀

中央社／巴黎19日專電
安古蘭國際漫畫節台灣館今年主題為「Be Brave！勇氣：用漫畫面對未來」，盼藉此鼓舞全球在疫情陰影下突破的漫畫人，遴選作品也呈現台灣漫畫充滿勇氣、冒險等特質。（文策院提供）
安古蘭國際漫畫節台灣館今年主題為「Be Brave！勇氣：用漫畫面對未來」，盼藉此鼓舞全球在疫情陰影下突破的漫畫人，遴選作品也呈現台灣漫畫充滿勇氣、冒險等特質。（文策院提供）

第49屆安古蘭國際漫畫節睽違兩年登場，台灣為亞洲唯一官方代表團參展國。法國出版社Chatto Chatto社長加里亞諾表示，台漫故事獨特，敘事風格細膩、複雜，深受讀者喜愛，值得一讀再讀。

全球漫畫界盛事第49屆安古蘭國際漫畫節（Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême）在睽違兩年後，終於在3月17日至20日隆重登場。受到疫情影響，台灣成為唯一以官方代表團參展的亞洲國家。

法國出版社Chatto Chatto社長加里亞諾（Nicolas Galiano）接受中央社訪問，談及台灣漫畫特色與獨特魅力。他指出，10多年前法國的亞洲漫畫市場由日本獨占，但他很早就注意到台灣年輕漫畫家，希望引進法國以打開讀者視野。

出版社刻意不強調作者國籍，讓讀者單純專注於發掘故事與繪畫風格上。在這樣策略下，法國讀者開始注意到台漫。

談到台漫特色，加里亞諾表示：「台灣作品的故事通常比較少見，敘事也更細膩、複雜。法國讀者很欣賞這樣不同的作品。例如吳宇實的『海色北極星』第一刷已賣到斷貨。」

他指出，眾多的讀者反饋讓他們發現，台灣漫畫的敘事方式很多元，有斷裂、倒敘、交叉等手法，「若不注意細節，很可能會看不懂故事間的連結與意涵。不強調『接聯性』，細節有時慢慢浮出水面，這跟主打敘事簡單明瞭的日漫非常不同」。

例如楊基政作品「誰跟你魔法少女」的讀者就很開心跟他說，要專心閱讀，因為這不是10分鐘內可以看完的漫畫。

加里亞諾告訴中央社：「一般漫畫是快速翻完就不會再看；但讀台漫需要花時間，且你會想再看一遍，第二遍還有新發現」。

17日，台灣館開幕，安古蘭漫畫節副藝術總監法蘇洛（Fausto Fasulo）、知名寮國裔法籍漫畫編劇方陸惠（Loo Hui Phang）等業界人士，及多家法國、義大利和西班牙出版社代表等都出席參與，十分熱鬧。

台灣駐法代表吳志中開幕致詞時表示，期待透過展會，讓台漫吸引國際讀者與出版界的關注。

2019年曾至安古蘭駐村的漫畫家Pam Pam告訴中央社，活動與會人士對台漫非常感興趣，展區不同風格的作品也都很受歡迎。她笑著說：「我放在展架上的法文漫畫第一天就被偷了，可能是有人蠻喜歡的吧。」

Pam Pam的漫畫「聖誕特輯」目前已在法國出版，邀訪的法國媒體形容她的漫畫「自我風格較重」。

但Pam Pam認為，自我風格強烈也已經成了台灣館呈現的特色之一。「過去帶來參展的台灣漫畫可能都較偏日漫風格，但近年也開始邀請未正式出道的獨立漫畫家參展，這些作品在法國展出時，表現都非常突出」。

法國讀者口味多元，且有越來越多法國人看到台灣作品。「我去版權中心談版權，很多法國出版社都在詢問是否有合適的台灣作品，未來合作相當可期」。

談及近年台漫發展，Pam Pam指出，大小眾漫畫多元成長也是趨勢之一。「過去出版社會選擇讀者可能喜歡的書，我這樣的作品就難受到青睞；然而由於風氣轉變，近年來獨立出版也有越來越多讀者，因此也被商業市場看見」。

她表示，相對於法國，台漫的市場與讀者都還需要時間去培養，而台灣也正朝這方向努力。

2022安古蘭漫畫節台灣館17日開幕，人潮眾多，安古蘭漫畫節副藝術總監法蘇洛、各...
2022安古蘭漫畫節台灣館17日開幕，人潮眾多，安古蘭漫畫節副藝術總監法蘇洛、各國出版社等業界人士以及駐法代表處都出席致意。因疫情，台灣成今年唯一以官方代表團出席的亞洲國家。（文策院提供）
第49屆安古蘭國際漫畫節睽違兩年登場，台灣館17日舉行開幕式，左起為台灣館執行策...
第49屆安古蘭國際漫畫節睽違兩年登場，台灣館17日舉行開幕式，左起為台灣館執行策展人林怡君、巴文中心主任胡晴舫、漫畫家NOBI璋、小島、Adoor、陳沛珛、葉長青、Pam Pam LIU、駐法代表吳志中、文策院代表黃俊華。橫幅為六位漫畫家的簽繪。（文策院提供）
第49屆安古蘭國際漫畫節3月17日至20日舉辦，正值俄羅斯進犯烏克蘭之際。漫畫節...
第49屆安古蘭國際漫畫節3月17日至20日舉辦，正值俄羅斯進犯烏克蘭之際。漫畫節開幕式上，主辦單位特意放出烏克蘭國旗，以反戰為主題，和與會藝術家一同深思。（文策院提供）

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