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不滿烏克蘭戰事 俄國首席芭蕾女伶「跳槽荷蘭舞團」

中央社／阿姆斯特丹16日綜合外電
芭蕾舞者斯米爾諾娃（右）因反對戰爭退出莫斯科大劇院芭蕾舞團。（路透）
芭蕾舞者斯米爾諾娃（右）因反對戰爭退出莫斯科大劇院芭蕾舞團。（路透）

荷蘭國家芭蕾舞團今天表示，批評俄羅斯入侵烏克蘭的莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）已經退出，轉而加入荷蘭舞團。

荷蘭國家芭蕾舞團（Dutch National Ballet）團長布蘭森（Ted Brandsen）透過聲明表示：「很榮幸能擁有她與我們在荷蘭共舞，雖然促成這個舉動的情況令人悲傷不已。」

路透報導，30歲的斯米爾諾娃3月間離開俄羅斯。她近日在通訊軟體Telegram寫道：「我不得不說，我的每一根神經都在反對這場戰爭。」

斯米爾諾娃寫道：「一直以來，我都為俄羅斯人才、文化和體育成就自豪，我從沒想過，我會為俄羅斯感到羞恥。但現在我覺得已經劃清界線。」

舞團發言人證實，斯米爾諾娃目前人在荷蘭。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，斯米爾諾娃在荷蘭國家芭蕾舞團的第一個角色是經典芭蕾舞劇雷蒙達（Raymonda），將於4月3日在阿姆斯特丹首演。

在烏克蘭長大、53歲的編舞家和前芭蕾舞者拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）隨後也貼文表示：「蒲亭（Vladimir Putin）必須立刻停止這場戰爭。」

拉特曼斯基在莫斯科大劇院芭蕾舞團擔任藝術總監4年，直到2008年為止；俄國上個月入侵烏克蘭時，他也取消了在莫斯科大劇院的一場首演。

拉特曼斯基也一直在張貼其他芭蕾舞者的反戰訊息，包括馬林斯基劇院芭蕾舞團（Mariinsky Ballet）37歲首席舞者席克拉洛夫（Vladimir Shklyarov），以及皇家芭蕾舞團（The Royal Ballet）一名客座首席舞者。

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