首位非籍奪「建築諾貝爾」 蓋家鄉首座小學 摘普利茲克獎

2022普利茲克建築獎頒給來自布吉納法索的56歲建築師弗朗西斯·凱雷。（圖／普利兹克建築獎提供）

國際建築界最高榮譽、有「建築諾貝爾獎 」之稱的普利茲克建築獎15日公布，由來自布吉納法索的56歲建築師弗朗西斯·凱雷(Francis Kéré)摘下2022年普利茲克獎。凱雷具布吉納法索和德國 的雙重國籍，也是首位拿下普利茲克建築獎的非籍建築師。

凱雷生於全世界最貧窮的國家，他是村裡第一個上學的人，成年後返鄉蓋了村中第一座小學，並從這座小學出發贏得各類國際大獎，最後摘下了有建築界諾貝爾獎之稱的普利茲克建築獎。他的人生故事和建築作品同樣激動人心，評審認為，凱雷以其全部作品向世人昭示：「根植於當地的材料，能夠創造無限的力量。」

凱雷1965年出生於布吉納法索——世界上受教育 程度最低和最貧窮的國家之一，沒有乾淨的飲用水、電力和基礎設施，更談不上建築。凱雷是甘多村村長的長子，也是村裡第一個上學的人，但甘多村並沒有學校，所以他七歲就離開了家人到鄰村念書。在那裏，他發現「好的建築就是一間教室，你可以坐在那裡，讓濾過的光線按照你想要的方式進入，照在黑板上，或灑在課桌上」。他立下當建築師的心願，想要蓋更好的教室，「要創造氣候條件來提供基本的舒適感，實現真正意義的授課和學習，體會教學的樂趣。」

1985年，他利用職業木工獎學金前往德國柏林勤工儉學：白天學習如何搭建屋頂和製作家具，晚間攻讀中學課程。 1995年他再次獲得獎學金，進入柏林工業大學，並於2004年畢業，獲得了建築學高級學位。為了幫家鄉蓋一間小學，凱雷成立「籌建甘多學校」基金會，旨在籌集款項並倡導兒童擁有舒適教室的權利。

他的第一個建築作品就是甘多小學，由甘多人民為自己而建造並使用。從構思到完成，當地群眾都貢獻了他們的智慧、勞動和資源，幾乎全憑人工建造了學校的每一個部分。

甘多小學的成功使凱雷在2004年獲得了阿迦汗建築獎，並鼓舞他2005年在德國柏林成立了自己的公司——凱雷建築師事務所。隨著更多的小學、中學、專科學校以及醫療設施的落成，不僅是布基納法索、肯尼亞、莫桑比克和烏干達等地也紛紛效仿。凱雷在非洲的建築作品取得了空前的效果，不僅為兒童提供教育、為病患提供醫療，還為成年人創造就業機會和培訓職業技能，從而服務整個社區，並幫助社區的未來實現穩定發。

如今凱雷的作品早已超出了非洲國家學校建築的範疇，擴展到丹麥、德國、義大利、瑞士、英國和美國等地，包括各種臨時和永久性建築，以及兩座具有歷史意義的議會大樓——布基納法索國民議會和貝寧國民議會均已提交設計方案。

凱雷也獲得各種國際重量級獎項，包括巴黎建築與遺產博物館全球可持續建築獎（2009年）、bsi瑞士建築獎（2010年）；全球豪瑞獎金獎（2012年，瑞士蘇黎世），謝林建築獎（2014年）；美國藝術與文學學院的阿諾德·w·布魯納紀念建築獎（2017年）；以及托馬斯·杰斐遜基金會建築獎章（2021年）。

「我希望慣例和定式得以改變，人們勇於追求夢想，敢於冒險。富有之輩不應因富有而浪費資源，貧困之家也不應因貧困而放棄重塑生活品質的嘗試。」凱雷在得獎感言中表示，每個人都值得擁有有品質的生活，每個人都值得享有奢華和舒適的機會。個體之間必須休戚與共，而氣候環境、民主議題、資源匱乏與每個人都息息相關。

評審認為，凱雷一直致力於尋求能與當地工藝和技術相結合的實踐辦法，這種努力不僅改善了小村落的面貌和居民生活，而且也很快被提升到國家立法議事機構的建設之中。

「在資源極度匱乏的情況下，建築扮演著怎樣的角色？在突破重重困難的過程中，何為建築實踐的正確途徑？」過往的幾十年間，弗朗西斯·凱雷找到了回應這些問題的解決方案，探索出充滿睿智、激勵人心並足以顛覆規則的實踐途徑。凱雷的作品提示人們，「為了保障能為地球上數十億的居民提供足夠的建築和基礎設施，改變不可持續的生產和消費模式勢在必行。」