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「教父」上映50年 新書曝秘辛曾定位低成本黑幫電影

記者陳宛茜／綜合報導
新書「教父寶典」。（圖：黑體文化提供）
新書「教父寶典」。（圖：黑體文化提供）

3月15日是好萊塢電影「教父」（The Godfather）首映50周年。新書「教父寶典」（The Annotated Godfather: 50th Anniversary Edition with the Complete Screenplay, Commentary on Every Scene, Interviews, and Little-Known），收錄導演、製片、演員、劇組人員在籌拍階段的傾軋角力、拍片期間的幕後趣事，也搭配新聞報導與影評人的說法，呈現這部經典電影全方位的觀點。

1972年3月15日「教父」在紐約舉行全球首映時，創下票房史上新高紀錄。這部影史上最偉大的電影，從法蘭西斯．柯波拉（Francis Ford Coppola）創新的導演手法、馬龍白蘭度（Marlon Brando）和艾爾帕西諾（Al Pacino）等人的實力派演技，到經典台詞，在在令影迷讚嘆不已。

半世紀過去，「教父」成為影史經典，籌拍和攝製的過程卻是天翻地覆、人仰馬翻。原著作者馬力歐‧普佐（Mario Puzo）是一名具義大利血統的作家、新聞工作者，但他不認為「教父」是他的代表作，劇本賣了超低授權金。

導演柯波拉也因「教父」躋身大導演。然而籌拍「教父」時，多達12位導演婉拒拍片邀約，柯波拉最初也不想接拍本片。甚至連憑「教父」成為黑幫老大代言人的馬龍白蘭度，製片人最初也看不上眼。派拉蒙影業曾擱置此拍片計畫，後來竟為這部電影定調為「低成本黑幫電影」。

柯波拉與原著小說家普佐合力改編劇本、來回潤稿，當柯波拉先寫下：「把一些香腸烤得焦黃。」普佐回以「黑幫兄弟不烤，黑幫兄弟用炸的。」當時柯波拉手上有一本貼著「教父」原著小說內頁，而周圍留出空白的導演筆記本，寫滿了他的創作要點與電影筆記，他稱之為「聖經」。

而現在，讀者手上也有這樣一本以「教父」電影劇本為核心、周圍充滿著評註和圖解的「教父寶典」。

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