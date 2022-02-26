俄挺普亭藝文人士翻黑 莫斯科大劇院英國演出取消

聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）在在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消。(美聯社)

俄羅斯侵略烏克蘭 ，曾力挺總統普亭對外政策或在莫斯科大外宣扮演要角的知名藝文人士或團體，紛傳出遭各國取消登台邀請，英國皇家歌劇 院也取消莫斯科大劇院芭蕾舞團的演出。

睽違兩年後，莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）芭蕾舞團原定7月26日至8月14日在英國皇家歌劇院（Royal Opera House）演出21場，但皇家歌劇院昨天聲明，儘管相關計畫已進入最後階段，很遺憾，當前情況不允許計畫繼續進行。

除了莫斯科大劇院，莫斯科皇家芭蕾舞團（Royal Moscow Ballet）在英國的演出行程也遭取消。

創立於18世紀的莫斯科大劇院享譽國際，但一如其他受政府實質控制的藝文團體，自蘇聯時代即具備為莫斯科當局進行「軟實力」大外宣、在國內為威權體制擦脂抹粉的功能，其領導階層往往也與當局的綿密利益網絡有關。

莫斯科當局也善用藝文人士傳統上在俄羅斯社會的影響力，讓他們「聯名上書」或個別發言支持有爭議的對外政策以輸誠，例如莫斯科大劇院總監烏林（Vladimir Urin）即曾支持2014年「收復」烏克蘭克里米亞半島（Crimea）和烏東頓巴斯地區（Donbass）的行動。

其他與統治權貴親近、往往因此握有特權的知名藝文人士包括聖彼得堡馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）總監葛濟夫（Valery Gergiev）、中提琴家巴什梅特（Yuri Bashmet）、鋼琴家馬祖耶夫（Denis Matsuev）等。

葛濟夫和馬祖耶夫原定25日在紐約卡內基廳（Carnegie Hall）與維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）的演出遭取消；義大利米蘭斯卡拉大劇院（Teatro alla Scala）、德國慕尼黑愛樂樂團（Münchner Philharmoniker）皆要求葛濟夫公開表態不支持普亭對烏政策，否則無法登台指揮。

拉脫維亞國家歌劇與芭蕾劇院（Latvian National Opera and Ballet）昨天也聲明，任何不公開明確反對俄羅斯侵略烏克蘭的藝術家，將無法登台演出。此外，自25日起，劇院將在每場節目開演前播放烏克蘭國歌「烏克蘭的自由與榮耀未死」（Ще не вмерла України і слава, і воля）。