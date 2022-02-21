紐約亞洲藝術周3月拍品曝光 乾隆御璽將登香港蘇富比

尼泊爾馬拉王朝早期13世紀銅鎏金綠度母像，將領銜邦瀚斯紐約3月22日的「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」拍賣會，估價50萬美元起。(圖：邦瀚斯提供)

年度盛事紐約亞洲藝術周於3月登場，重點拍品陸續曝光。蘇富比（Sotheby's）將以「藝萃流芳: 吳權博士藏珍」拍賣 會為該系列本年共四場專拍揭開序幕。系列總估價逾4000萬美元，共呈獻1000多件珍品，其中盛清御璽「乾隆御覽之寶」將於今春在香港 上拍。印章曾蓋於無數的重要中國書畫之上，包括台北故宮藏范寬「谿山行旅圖」與郭熙「早春圖」。系列拍賣第一部分現場實體拍賣將於3月22日在紐約舉行，之後陸續於香港及倫敦共三地舉辦。

蘇富比「藝萃流芳: 吳權博士藏珍」拍賣會焦點拍品之一，清乾隆青玉雕嘎納嘎巴薩尊者山子，估價40萬美元起。(圖：蘇富比提供)

盛清御璽「乾隆御覽之寶」將於香港蘇富比上拍，估價待詢。(圖：蘇富比提供)

吳權（吳衡之）是民國時期政治家吳蓮伯之子，在退休後他返回倫敦，致力中 國考古學與藝術研究，因此每件藝術品都先經深入考究，方始入藏，收藏初期更得好友、劍橋大學中國藝術及考古學者鄭德坤教授指導。從1950年代中期到60年代後期，他曾購入超過上千件藏品，涵蓋中國藝術每一個門類。設於吳權宅邸並以其父吳蓮伯命名的博物館 於1968年開幕。家族收藏曾於2011年出版兩冊圖錄。將於紐約上拍的包括博物館等級的商末得方彝一只、一尊清乾隆青玉雕嘎納嘎巴薩尊者山子、元明初剔紅芙蓉圖盤一件。

蘇富比「藝萃流芳: 吳權博士藏珍」拍賣會焦點拍品之一，商末安陽公元前12世紀得方彝，估價40萬美元起。(圖：蘇富比提供)

蘇富比「藝萃流芳: 吳權博士藏珍」拍賣會焦點拍品之一，明初14世紀剔紅芙蓉圖盤，估價10萬美元。(圖：蘇富比提供)

邦瀚斯（Bonhams）紐約的八場亞洲藝術周拍賣，則將於3月14日起線上線下陸續開跑，拍賣重點為3月22日「印 度、喜馬拉雅及東南亞藝術」專場的一尊尼泊爾馬拉王朝早期銅鎏金綠度母像，本為喜馬拉雅藝術領域之著名學者Michael Henss珍藏，35年來首度釋出市場，非常難得。