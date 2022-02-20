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朱天心擊壤歌暢銷40萬本 靈感來自「接受聯考的小妞」

記者陳宛茜／台北報導
紀錄片「我記得」由小說家林俊穎執導，以朱天文(左)、朱天心兩姊妹的創作歷程為主題。(圖／目宿媒體提供)
紀錄片「我記得」由小說家林俊穎執導，以朱天文(左)、朱天心兩姊妹的創作歷程為主題。(圖／目宿媒體提供)

朱天心成名作「擊壤歌：北一女三年記」暢銷逾40萬本，靈感源頭竟來自「接受聯考的小妞」？「他們在島嶼寫作」第三系列文學紀錄片「我記得」3月即將上映，該片由小說家林俊穎執導，以朱天文、朱天心兩姊妹的創作歷程為主題。片中朱天心回憶創作「擊壤歌」的靈感來自一位出版人的邀約，邀她以北一女的求學經歷寫下「接受聯考的小妞」。她雖拒絕，仍被觸動靈感寫下「擊壤歌：北一女三年記」，該書被譽為「高中版未央歌」，暢銷逾40萬冊。

「我記得」導演林俊穎，是當年曾被「三三集刊」激發文學熱情的作家，受朱天文推薦擔任本片導演。笑稱擁有「田野觀察」40年的她，順利地讓姊妹倆在片中毫無保留地坦露內心，一展隨性生活的溫暖光景。

「擊壤歌」曾是台灣學子必讀的青春經典。朱天心在片中回憶，考上大學的暑假，一位出版人因為吳祥輝「拒絕聯考的小子」大紅，邀她和中研院院士王汎森，各自以在北一女和建中的經歷為主題寫書，並提出書名為「接受聯考的小妞」。她拒絕了，這個堪稱趕流行的提議卻意外觸動了她的創作靈感，完成小說「擊壤歌：北一女三年記」。書中主角如小蝦，其原型皆來自朱天心和高中摯友。

朱天文則在紀錄片中透露，代表作「世紀末的華麗」靈感來自朱家精神導師胡蘭成。胡蘭成辭世後留下未竟之作「女人論」，當時相當年輕的朱天文發誓：「將來不管用什麼樣的形式，一定要把胡老師的《女人論》續完。」小說「世紀末的華麗」就是「女人論」的續作。

「我記得」一開始，便從朱家姊妹的口中提到朱西甯辭世後，骨灰被妻子劉慕沙放在床頭19年，一直到劉慕沙辭世後，朱家姊妹才讓父親骨灰和母親一起火化下葬。朱天文、朱天心兩姊妹在父母位於台北辛亥路的家一住46年，朱家也只有朱天衣因結婚搬了出去。朱天心表示，一輩子都要住在這裡，因為這個家有她人生各階段的回憶。

以「唐諾」作為筆名的作家謝材俊，不單單是當年三三集刊的發起成員之一，爾後更與朱天心共結連理，搬進朱家一住30年。他在片中透露，創辦三三集刊時為了編雜誌，足足在朱西甯和劉慕沙的臥房中打地鋪一年，讓父母大受震驚。朱家屋簷下的每個人都從事寫作，唐諾是朱天文、朱天心口中的「大教練」。他則幽默表示：「書寫者需要房間，這扇房間門老是關不緊」。

朱天心常於咖啡館專心寫作。圖／目宿媒體提供
朱天心常於咖啡館專心寫作。圖／目宿媒體提供

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