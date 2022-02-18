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「小王子」原稿首次在巴黎展出 進場要持疫苗通行證

中新社／巴黎17日電
法國家喻戶曉的文學名作「小王子」原稿通過此次展覽首次在法國展出。 (中新社)
法國家喻戶曉的文學名作「小王子」原稿通過此次展覽首次在法國展出。 (中新社)

法國家喻戶曉的文學名作「小王子」（Le Petit Prince），原稿首次在巴黎展出。展覽主要圍繞法國著名作家、藝術家安托萬聖修伯里（Antoine Saint-Exupéry）的生平、繪畫和他最重要的作品「小王子」展開。17日開展日參觀者絡繹不絕，儘管仍處於疫情期間，有不少家長帶著孩子前來觀展。進入展覽現場仍需要出示有效的疫苗通行證。

展覽首先展示了安托萬聖修伯里的早期畫作，他在寫給母親的信中還特別詢問她對這些畫作的看法。展覽同時展出了安托萬聖修伯里進行創作時使用的打字機、水彩筆等。

安托萬聖修伯里創作於上世紀40年代的兒童小說「小王子」原稿是本次展覽最受矚目的展覽內容。由於法國1940年在二戰中被納粹德國擊敗，安托萬聖修伯里逃亡美國，「小王子」是在美國創作完成的，1943年在紐約首先出版。1945年二戰結束後「小王子」才在法國出版。

圖為展出的「小王子」原稿。 (中新社)
圖為展出的「小王子」原稿。 (中新社)

安托萬聖修伯里1943年參加盟軍在北非的軍事行動，他1944年駕駛偵察機前往法國南部執行偵察任務時失蹤，時年44歲。「小王子」原稿留存在美國，被美國摩根圖書館博物館取得。

「小王子」已成為全球最暢銷的書籍之一，被翻譯成數百種文字，已銷售2億册。「小王子」也被改編成電影、動畫片、廣播劇等多種藝術形式。

首次在法國展出的「小王子」原稿是從美國摩根圖書館和博物館跨越大西洋來到巴黎，呈現在法國民眾眼前。這組珍品包括「小王子」的原始水彩畫和安托萬聖修伯里構思創作的原稿等。巴黎裝飾藝術博物館館長莫妮爾·萬里布認為，在二戰背景下創作的「小王子」傳達了人文主義和希望的訊息，得到普遍認同。她還高度評價安托萬聖修伯里通過繪畫進一步充實文學作品的藝術性。

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