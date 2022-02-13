全球首件 虛擬藝術家創作NFT「在愛情中溺水」

「Drowning in Love（在愛情中溺水）」是全球首件由虛擬藝術家完成的NFT作品。圖為示意圖，作品將是影片格式。圖／富藝斯提供

明天是西洋情人節，國際拍賣 公司富藝斯宣布推出一系列以情人節為主題的NFT 藝術品網路拍賣，並由虛擬人藝術家MonoC，根據網拍期間的拍賣數據，創作NFT作品「Drowning in Love(在愛情中溺水)」，完成後上網競拍成為壓軸拍品。這將是全球首件由虛擬人藝術家創作的NFT作品，創作過程全程直播。

MonoC是香港 科技品牌公司Gusto Collective創造的女性虛擬角色，可透過Instagram跟粉絲互動。在其Instagram圖片中，可看到MonoC外型精緻唯美、洋溢仙氣。一張以鮮花為衣的圖片中，MonoC上半身呈現透明，隱喻其為虛擬人。

富藝斯此次網拍主題名為「My Kawaii Valentine（我可愛的情人節）」，為期九天，將拍賣六件由MonoC、Maciej Kuciara等來自不同背景的數位藝術家所創作、以愛情為主的NFT作品。其他拍品還包括奈良美智、Mr.Doodle、五木田智央等當代藝術家作品。

富藝斯說，參與拍賣的網友，其上網競拍的相關數據將由MonoC運用演算法創作成一件NFT作品，並邀作曲家馬敬恆創作背景音樂，最終完成一件長達約兩分鐘半的影片。

網拍中每件拍品所得到的瀏覽和競投次數等相關數據，將會直接影響到這件ＮＦＴ的最終視覺呈現。

在為期一周的拍賣期間，富藝斯網站將直播「在愛情中溺水」的圖像生成過程，最後進行此一作品拍賣，起拍價一千港元（約128美元）。