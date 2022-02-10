龍應台首部圖文書「走路」學會獨處脫離3C世界

作家龍應台首部圖文創作「走路：獨處的實踐」，10日在台北舉行發表新書發表會。（中央社）

作家、前文化部長龍應台首部圖文作品「走路─獨處的實踐」，提出30個實踐獨處的方式，並結合18幅以平板電腦繪製的插畫，呈現她年屆70的生活觀察，今天在台北舉行新書發表會。

龍應台致詞時表示，這是現代人類的一大挑戰，所有人都被手機 、網路綁架了，所有的訊息的吸收全部都是碎片，對樣的狀態對思考深度產生極大威脅，「我過去可以將一本書從第1頁看到第400頁不間斷，現在完全沒辦法了，隨時可能被手機訊息，我不知道年輕人該怎麼辦？」

龍應台說，「我救不了全世界，我得先救我自己。我要設法讓自己成為自己的主人，而不是被動成為碎片接受器。」

龍應台說，她想到兩個方法，首先是讀書時一定勤做筆記，從第1頁讀起便做系統化的思考；再來是「走路」，「走路這件事可以把被網路所綑綁的身體『拔』出來，跟平常高度黏著的網路環境拉出距離，真正學會獨處這件事。」

龍應台表示，很多人誤以為獨處等於面壁，什麼都不做，但如果身體是單獨存在、不與人為伍，心靈卻掛在網路上，「那不叫獨處」。龍應台說，在科技、網路發達以前，人們是容易獨處的，現在的人卻做不到，就算到了最深的山裡，只要你帶著手機，你就在滾滾紅塵之中，連跟自己獨處的機會都被剝奪了。

「只要能把身體從網路的世界拔出來，就能感受到這個世界的美妙。」龍應台說，她試圖打破獨處的定義，讓人們找回真正和自己相處的感受。

龍應台說，自從她這麼做以後，回到城市，走在忠孝東路上，「車子的聲音聽得更清楚，還可以聽到白頭翁穿梭在白千層樹裡交談的聲音，整條馬路都是我的跑步機」。

談到電腦繪圖，龍應台笑說自己是一個完全不會畫畫的人，後來好友童子賢送她一台平板電腦，她開始著迷用Procreate軟體畫圖的過程，利用平板電腦寫生，或將走路時所見的風景及生物拍下來，作為作畫的參考。

「每年做一件超過自己的事，是我60歲之後期許自己的功課，60歲我去當文化部長，65歲去爬北大武山，75歲用平板電腦畫圖搭配文章，我怕海，卻去學浮潛、划海上立槳，都是在沉思自己的極限。」

龍應台說，做一件超過自己的事，通常也只有在獨處時與自己深度對話才能完成。新的一年，她將挑戰「舞蹈」，再度超過自己，原因是「安德烈（她的兒子）今年7月要結婚了，歐洲的婚禮得跳舞才行，我得在之前學會一些社交舞，騷莎舞一定要學……」