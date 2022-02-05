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線上賞名畫 荷蘭博物館推出超高解析「夜巡」

中央社／布魯塞爾5日電
荷蘭博物館將林布蘭名作「夜巡」。（美聯社）
荷蘭博物館將林布蘭名作「夜巡」。（美聯社）

疫情限制了跨國旅遊，但透過網路仍可欣賞國外博物館名畫，荷蘭博物館將林布蘭名作「夜巡」製作成全球最高解析的數位圖檔，不但可貼近觀賞，連裂縫也都看得一清二楚。

荷蘭國立博物館（Rijks Museum）在今年1月宣布完成一項巨大挑戰，利用最新科技技術，推出高達7170億像素的「夜巡」（The Night Watch）數位圖檔，超越前2年同一張畫的448億像素，博物館形容，每個像素之間僅距5微米，博物館形容一個像素比人類的紅細胞還小。

因此讀者不只在家就可以近距離欣賞名畫，更可以放大，仔細看一看畫作人物神情，褪色的顏料、甚至龜裂的塗層裂縫也都看得一清二楚，能從最微小的細節中欣賞傑作。

荷蘭國立博物館資深科學家艾特曼（Robert Erdmann）表示，製作這個數位圖檔是一個巨大挑戰。有很多人認為不可能，指工作人員太瘋狂了，但現在已經成功超越，可以稱得上是世界一流的成就。

博物館這次一共拍攝了8439張照片，每張照片的大小為5.5公分x4.1公分，再用AI技術合一，圖檔高達5.6TB。

林布蘭（Rembrandt van Rijn）是歐洲巴洛克繪畫藝術的代表畫家之一，也是17世紀荷蘭黃金時代繪畫的主要人物，被譽為荷蘭史上最偉大畫家。林布蘭身處的年代也被稱為荷蘭黃金時代，科學藝術與商貿成就都在頂峰。

這幅夜巡完成於1642年，描繪的是阿姆斯特丹民兵火槍隊的集體肖像畫，他們任務是保衛市民及維持公共秩序，據博物館介紹，畫作中火槍隊正準備開始白天的巡邏，不過因為畫作光線黯淡，19世紀的人們因此命名為夜巡，林布蘭經常用深色背景，這樣可以將焦點集中在中心人物上，營造凸出的效果。

畫作吸引人之處除了光影還有士兵的姿態，例如一名士兵正在為火槍上火藥，另一名士兵高舉旗幟，另一名鼓手用力擊鼓，林布蘭沒有用當時傳統的方式，按照人物階級排列作畫，而選擇貌似無序的人物布置暗示他們即將出發，成就這幅畫的獨一無二性。

此外，這幅畫作也隱藏著一個秘密，即林布蘭似乎將自己也畫入其中，那個在隊員背後露出一隻眼睛，頭戴貝雷帽，低調隱藏在陰暗背景之中傳出就是畫家本人，似乎在窺視看這幅畫的人。

博物館 疫情 AI

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