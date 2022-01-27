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波提切利長期遭忽視畫作「憂患之子」4540萬高價拍出

記者胡玉立／綜合報導
文藝復興時期義大利繪畫大師桑德羅·波提切利的畫作「憂患之子」，27日在紐約蘇富比以4540萬元高價售出。(CNN有線電視新聞網截圖 )
文藝復興時期義大利繪畫大師桑德羅·波提切利的畫作「憂患之子」，27日在紐約蘇富比以4540萬元高價售出。(CNN有線電視新聞網截圖 )

被忽視了幾十年、以前一直被視為文藝復興時期義大利繪畫大師桑德羅·波提切利(Sandro Botticelli)工作室助理的畫作「憂患之子」(The Man of Sorrows)，27日在紐約蘇富比以4540萬元高價售出，成為今年藝術品拍賣市場的頭條大新聞。

「憂患之子」是復活後的基督莊嚴半身畫像，被蘇富比稱為波提切利的「開創性傑作」。正式開拍前，已有第三方擔保出價4000萬元，開拍後吸引了另外兩名競標者，在持續六分鐘競標過程中，拍價不斷以10萬元為單位累加，最後由古典大師畫作專家洛布科維茨(Elisabeth Lobkowicz)得標。

國際藝術品經銷商Robilant+Voena合夥人沃依那(Marco Voena)表示，「這幅畫作主題是『悲傷的基督』，值這個價。」他還提到，波提切利晚期因狂熱宗教信仰，有過一段艱難時期，有些人認為那個時期的波提切利畫作並不美麗。

「憂患之子」上次公開拍賣是1963年，當年拍出價格只有2萬6000元，當時研究波提切利的主要學者萊特博恩(Ronald Lightbown)在1978年出版的波提切利作品完整目錄，將此畫列為「工作坊和學校圖片」；2005年佐爾納(Frank Zöllner)的波提切利專著，則將此畫列為「波提切利圈內的晚期工作室產品」。

但2009年法蘭克福施泰德博物館(Städel Museum)舉辦的「波提切利：相似、神話、奉獻」展，這幅長期被忽視的畫作被列為波提切利親筆簽名畫，由未具名家族收藏。

蘇富比將「憂患之子」描述為波提切利1500年左右作品，是「波提切利晚期繪畫生涯的標誌性傑作」，並在洛杉磯、倫敦、杜拜和紐約作全球巡迴促銷展示。

最後此畫成為蘇富比12個月內售出的第二高價波提切利畫作；去年1月28日，紐約房地產大亨兼藝術收藏家索洛 (Sheldon Solow) 遺產中的波提切利畫作「手持圓形聖像的年輕男子」(Portrait of a Young Man Holding a Roundel)以9220萬元價格售出，創下波提切利畫作拍賣紀錄。

拍賣 義大利 博物館

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