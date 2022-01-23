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台國圖與史丹佛、牛津合作 中文古籍數位典藏

中央社／台北23日電
牛津大學圖書館藏《瑤族手稿》。(圖：台灣國家圖書館提供)
牛津大學圖書館藏《瑤族手稿》。(圖：台灣國家圖書館提供)

台灣國家圖書館分別與美國史丹佛大學及英國牛津大學圖書館合作，進行中文古籍文獻數位典藏計畫，合計完成逾3萬影幅的數位影像，為中文古籍文獻國際合作添新章。

根據國家圖書館新聞稿，國家圖書館館長曾淑賢表示，為充實國內漢學研究資源，並掌握散佚海外重要中文善本及古籍，國圖積極尋求海外數位化合作單位，與國外圖書館建立互惠模式，期使海外珍貴中文古籍能以數位典藏形式，為台灣學界所用。

「古籍與特藏文獻資源系統」供民眾學者查詢閱覽。(圖：台灣國家圖書館提供)
「古籍與特藏文獻資源系統」供民眾學者查詢閱覽。(圖：台灣國家圖書館提供)

曾淑賢表示，自推動古籍文獻國際數位典藏計畫以來，國圖總計已完成逾4700種，近320萬影幅的重要善本古籍數位化作業。

新聞稿指出，國圖自2005年與美國國會圖書館合作數位典藏計畫，此後每年持續與各大圖書館、機構進行古籍文獻國際合作數位化，合作單位包括美國華盛頓大學圖書館、柏克萊加州大學東亞圖書館、普林斯頓大學圖書館、加拿大多倫多大學圖書館、英屬哥倫比亞大學圖書館、法國國家圖書館等世界知名典藏機構合作。

史丹佛大學圖書館藏《皇華紀聞》。(圖：台灣國家圖書館提供)
史丹佛大學圖書館藏《皇華紀聞》。(圖：台灣國家圖書館提供)

去年國際數位典藏計畫合作夥伴為史丹佛大學圖書館以及牛津大學圖書館，史丹佛大學圖書館中文古籍館藏豐厚，這次數位化的重點為經、史、子、集、叢五部，多有地理、政書類之書；至於牛津大學圖書館存有孤本數本，包含「徐文定公詩經傳稿」4卷等，並有珍貴瑤族道教手稿數百冊。

史丹佛大學圖書館甫於今年1月5日在網頁上發布消息，宣布與國圖合作的數位典藏計畫完成，並表示這次與國圖合作完成的善本，對從事明清學術、文學、歷史等方面的學者們有極大幫助。

圖書館 加州大學 柏克萊

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