作家朱天文首度掌鏡 影片「願未央」記錄父母文學夢

已故作家朱西甯（右）、劉慕沙（左）夫婦分別在小說創作及日本文學翻譯領域留下大量精彩作品，他們的女兒、作家朱天文首度掌鏡執導作品「願未央」，記錄父母的文學大願。（中央社）

已故作家朱西甯、劉慕沙夫婦分別在小說 創作及日本文學翻譯領域留下大量精彩作品，他們的女兒、作家朱天文首度掌鏡執導「願未央」，記錄父母的文學大願，影片將於3月上映。

目宿媒體今天舉行影片試映會，根據目宿提供的新聞稿，「願未央」由朱天文首執導演 筒，偕同導演侯孝賢的劇組班底長期拍攝，團隊數度遠赴中國探訪朱家親人、走訪台灣舊居，並透過珍貴的家族照片與豐富史料，呈現出這個文學家族超過半世紀的壯闊之旅。

片中「朱家三姊妹」朱天文、朱天心、朱天衣共同入鏡，她們讀著父母的書信，翻閱大量書稿及老照片，場面十分溫馨。朱西甯與劉慕沙，當年一位是隨國軍來台的職業軍人，一位是本省籍醫生的千金，兩人在書信中以大朋友、小朋友互稱，並立下「唯有文學不能平凡 」的大志向，相互期許，扶持一生。

影片一開始播放著奧芬巴哈歌劇「霍夫曼故事」的「船歌」，朱天文提到，父親過世前待在病房的日子曾向她提起，在尚未與劉慕沙結婚之前的某個中秋節，一人在苗栗，一人在南部，兩人相約在某時某刻，一起看著月亮，一起唱這首「船歌」。

後來朱西甯過世，朱天文某次跟當時還健在的母親提到這段往事，劉慕沙先是一愣，然後問：「他為什麼當時不跟我說這個事？如果他跟我說了，我願意為他在病床前再唱一次這首歌。」

片中還提到朱西甯曾兩度放棄數萬字手稿，其中有一部分被蟲蛀得相當厲害，在家人看來十分可惜，但朱西甯卻說：「這是上帝派來的批評家。」

許多作家及評論者對朱西甯的作品評價極高，影片出現諾貝爾 文學獎得主莫言的畫面，他看了朱西甯的「鐵漿」，認為小說人物對上帝、宗教的質疑，語言大膽而且非常有力量。莫言說，所謂現代性就是要對神聖不可侵犯事物提出背叛跟質疑，「他給我們寫得多好！」

作家張大春則在影片中提到，他非常幸運在高中時期讀到朱西甯的「蛇」，故事充分透露人與人之間從親密到變成對彼此的不信任，「好像朱老師當時看到了整個社會的內在，且做出最直接而犀利的解剖」。

張大春說，朱西甯嘗試打破當時備受推崇的「竹藪中」（芥川龍之介作品）各說各話的格局，使得時間或人的選擇最終會導致不同的結果，「這個不就是1980、1990年代台灣才陸續開始有自覺從事所謂新小說、後設小說的筆法？而朱老師卻足足領先了30年。」

「願未央」是目宿媒體「他們在島嶼寫作」計畫的作品，10年來已推出13部紀錄片，為台灣作家留下珍貴影像，第3系列包括七等生、朱西甯、劉慕沙、朱天文、朱天心、吳晟、楊澤等作家，目前除七等生的部分已發行，其餘將陸續公開。