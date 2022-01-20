日本前自衛官獲芥川賞 直木賞米澤穗信等2人獲獎

日本 文學振興會主辦的芥川賞（芥川獎）與直木賞（直木獎）第166屆得獎名單昨天出爐，芥川賞得主為前自衛官、現任公務員砂川文次，直木賞得主為今村翔吾與米澤穗信共同獲獎。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，本屆直木賞得主之一米澤穗信以推理小說 聞名，他的得獎作品「黑牢城」以同時具有推理小說與歷史小說的特色蔚為話題。

米澤1978年出生於岐阜縣，今年43歲，大學時期便常在網路上發表品，2001年他以一邊在書店當店員、一邊寫下的青春推理小說「冰果」獲得角川校園小說大獎的獎勵獎出道；2010年發表的「折斷的龍骨」獲第64屆日本推理作家協會獎；2014年的短篇集「滿願」獲山本周五郎獎，確立他人氣作家的地位。

米澤這次是第3度入圍 直木賞，終於獲得評審肯定得獎，得獎作品「黑牢城」以日本戰國時代的史實為背景，描述戰國武將荒木村重背叛織田信長後，反被織田軍包圍在有岡城內，並拘禁來勸降的黑田官兵衛；但在此情形下，城內卻陸續發生密室殺人等神秘事件，荒木不得不求助關在牢中的黑田解決問題。

「黑牢城」中不僅細膩地描述荒木村重與黑田官兵衛的心理戰，還因同時具有事件解謎的推理小說要素，以及考究戰國時代的價值觀與習俗等歷史小說要素。

另一名直木賞得主今村翔吾1984年出生於京都府，今年37歲，曾任舞蹈講師、滋賀縣守山市埋藏文化財中心調查員等職，2017年作家出道；他也是共3度入圍直木賞，終於在今年得獎。

得獎作品「塞王之盾」（暫譯）是一部歷史小說，描述日本戰國時代的石匠集團「穴太眾」，主角匡介在大軍包圍的大津城中，想著要建設出絕對無法攻破的石牆，讓世上再也沒有戰爭；卻面臨槍砲職人集團「國友眾」，他們相信做出能打下任何城池的槍砲就能避免戰爭，雙方賭上彼此的信念對決。

另外，芥川賞得主砂川文次1990年出生於大阪府，今年31歲，大學畢業後進入自衛隊工作，2016年他在擔任自衛官期間，撰寫出道作「巷戰」（市街戰），獲選文學界的新人獎，現在一邊在東京都內的區公所擔任公務員，一邊從事寫作。

日刊SPORTS報導，砂川文次以本名不對外公開、且不曾在媒體前露面的「蒙面作家」聞名，這次得獎是他首度對外公開露面。

砂川獲得芥川賞的作品「黑盒子」（暫譯），與過去描述軍事戰鬥場景的風格大不相同，內容為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，男主角從自衛隊退役後，從事駕駛汽車運送貨物的信差（Messenger）工作，在多次轉職與搬家中，日益對他人與世間感到不滿，獨白自問「為什麼會突發性地讓感情爆發」等。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次。