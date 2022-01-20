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5幅莫內畫作將在倫敦拍賣 總估價5000萬美元

記者孫曼／即時報導
「吉維尼的乾草堆」，估價1500萬英鎊起。（圖：蘇富比提供）
「吉維尼的乾草堆」，估價1500萬英鎊起。（圖：蘇富比提供）

將於2022年3月2日在倫敦舉槌的蘇富比（Sotheby’s）現當代藝術晚間拍賣會上，蘇富比將推出5幅克勞德莫內（Claude Monet）的作品，總估價約5000萬美元，映照出藝術家印象派生涯中風格形成的15年中，從表現主義逐漸蛻變到開創抽象表現主義的轉變。全部作品均創作於1900年前，精煉地展現莫內的現代精神對後世藝術家和藝術風潮的深遠影響。

「菊花」，估價1000萬英鎊起。（圖：蘇富比提供）
「菊花」，估價1000萬英鎊起。（圖：蘇富比提供）

莫內是影響20世紀抽象主義的關鍵人物。這次上拍的作品中，「菊花」是莫內1897年創作的四幅菊花靜物畫之一，題材或構圖深受日本風格影響，徹底挑戰了西方靜物畫固有傳統，也預示莫內後期著名的睡蓮畫作。1854年，日本二百年以來第一次開放港口與西方通商，在歐洲掀起了一股炫風；莫內在此期間接觸到並開始收藏日本的版畫，他甚至收藏了日本版畫大師葛飾北齋的「大花」版畫作品，北齋描繪花卉時省去背景的手法深深影響了莫內的花卉創作。這幅作品在曾於1995年於日本展出，也曾屬日本私人收藏。

「冰塊，班納庫爾周邊」，估價500萬英鎊起。（圖：蘇富比提供）
「冰塊，班納庫爾周邊」，估價500萬英鎊起。（圖：蘇富比提供）

以穀堆為主題的「吉維尼的乾草堆」，是莫內筆下最具辨識度的經典主題之一。莫內在1890至1891年間創作了享負盛名的乾草堆系列，後來在1894年重新回歸到這一主題，層次分明飽滿的畫面，預告了抽象主義的前奏。風景畫「冰塊，班納庫爾周邊」捕捉了1892年末至1893年1月期間，塞納河沿途遭遇霜凍和暴雪的重擊的浮冰情景。創作於1897年的「在迪耶普附近的懸崖上，夕陽」，屬於一系列描繪諾曼底海岸的作品。「桃與杏」則是1882至1885年間莫內開始受到矚目時的靜物。

「桃與杏」，估價120萬英鎊起。（圖：蘇富比提供）
「桃與杏」，估價120萬英鎊起。（圖：蘇富比提供）

日本 中風 拍賣

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