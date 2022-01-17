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台灣聲樂家、主持人黃瑞芬過世 享年58歲

中央社／台北17日電
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)
台灣聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。(取材自IC之音)

台灣聲樂家也是資深古典樂節目主持人黃瑞芬（ZOE）15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。黃瑞芬先生孫華翔表示，會在農曆年前舉辦告別式，讓喜愛她的親朋好友都能送她一程。

國藝會副執行長孫華翔今天接受中央社記者專訪時表示，黃瑞芬生前就常有體力不堪負荷的狀況，15日他出門參加扶植團隊評鑑會議，回到家之後就發現黃瑞芬已經沒有呼吸心跳。

黃瑞芬出生於民國53年，筆名佐依子、ZOE，從小學鋼琴與聲樂，後赴美茱莉亞音樂院獲得碩士學位，拿過比利時依莉莎白女王國際聲樂大賽銅牌獎，演唱足跡遍及各地。

黃瑞芬返台後除了舉行音樂會，本想教書，但苦無教職，於是轉行擔任台北愛樂電台主持人與製作人，從事古典音樂推廣的工作，成績斐然；近年則擔任IC之音「ici Zoe－Zoe在這裡」廣播節目主持人，也在北藝大推廣部與師大法語中心開設音樂美學的課程。

圖為2010年黃瑞芬(右)與蕭邦音樂基金會創辦人藤田梓(左)的合影。(本報資料照...
圖為2010年黃瑞芬(右)與蕭邦音樂基金會創辦人藤田梓(左)的合影。(本報資料照片)

除此之外，黃瑞芬也在台北歌德學院定期主持柏林愛樂數位音樂廳音樂會，也在「室內」雜誌、DFUN設計雜誌、「巴黎視野」與國台交樂覽雜誌都有專欄書寫，並出版10多本音樂書籍。

黃瑞芬說話很快，對音樂執著認真，透過大量閱讀跟旅行，一點一滴讓這些已經入土的音樂家們重新活在現代人的生活之中。

鋼琴家葉綠娜聽到消息之後非常難過，她說上周還去他們新家聊天，那天黃瑞芬非常開心，也歡迎朋友們常常去聽音樂，才隔幾天就已天人永隔，內心惆悵。

葉綠娜與黃瑞芬是在茱莉亞音樂學院的同學，葉綠娜說黃瑞芬古典音樂知識非常豐富，非常用功，做人很直接但也充滿熱情，充滿幽默感，失去這樣一位摯友她非常難過。

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