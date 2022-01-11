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新25分硬幣上印她 詩人安傑洛成非裔女性首例

中央社／紐約10日電
非裔美國詩人、運動人士馬雅．安傑洛。圖為2008年在華盛頓出席活動。（美聯社）
非裔美國詩人、運動人士馬雅．安傑洛。圖為2008年在華盛頓出席活動。（美聯社）

鑄幣局（U.S. Mint）今天宣布，非裔美國詩人、運動人士馬雅．安傑洛（Maya Angelou）正式出現在政府鑄造的錢幣上，創下非裔女性首例。

法新社報導，著有「我知道籠中鳥為何歌唱」（I Know Why the Caged Bird Sings）一書的馬雅．安傑洛，將是首位透過「傑出美國女性鑄幣計畫」（American Women Quarters Program）受到緬懷的人物。

根據新聞稿，鑄幣局「已開始運送首批」刻有安傑洛肖像的25美分硬幣。

鑄幣局副局長吉布生（Ventris Gibson）說：「能發行我國首批紀念美國女性與她們對美國歷史貢獻的流通硬幣，是我的榮幸。」

「在這項具有歷史意義的鑄幣計畫下，2022年發行的每一枚25美分硬幣，都是為了反映她們成就的廣度與深度。馬雅．安傑洛用語言激勵人心、振奮大家的精神，她的肖像將出現在這系列首批硬幣的反面。」

刻有安傑洛肖像的25美分硬幣。（圖：鑄幣局提供）
刻有安傑洛肖像的25美分硬幣。（圖：鑄幣局提供）

傑出美國女性鑄幣計畫是在2021年1月簽署成法。依計畫，鑄幣局將在2022年到2025年每年發行不同的25美分硬幣，刻上對美國有所貢獻的5位女性先驅肖像。

過去90年來，25美分硬幣一面刻有首任總統喬治華盛頓（George Washington）的肖像，另一面刻上一隻老鷹。

新的25美分硬幣是在費城與丹佛鑄造，一面是喬治華盛頓，另一面是馬雅．安傑洛。

2022年接受表揚的其他人物還有首位登上太空的美國女性賴德（Sally Ride）、原住民契洛基族（Cherokee Nation）首位女酋長曼基勒（Wilma Mankiller）、新墨西哥州投票權運動領袖妮娜．奧特羅．沃倫（Nina Otero-Warren）與華裔美籍電影明星黃柳霜。

安傑洛1928年生於密蘇里州，是著名的散文家與詩人，她在非裔美國人民權運動期間，曾與馬丁．路德．金恩（Martin Luther King, Jr.）和麥爾坎X（Malcolm X）合作，並在前總統柯林頓第一次就職典禮上朗誦詩詞。她在2014年與世長辭，享壽86歲。

來源：USMINT

非裔 新墨西哥州 費城

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