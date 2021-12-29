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記錄社會百態近80年 法國人文攝影巨擘魏斯辭世

中央社巴黎29日綜合外電報導

法國攝影家魏斯（Sabine Weiss）用鏡頭記錄社會變遷將近80年，她的家人今天表示，出生瑞士的她已在巴黎家中辭世，享耆壽97歲。

法新社報導，魏斯生前是最後一名在世的法國人文主義攝影（French Humanist Photography）先驅。其他代表人物包含杜瓦諾（Robert Doisneau）、羅尼（Willy Ronis）和布羅薩依（Brassai）等。

魏斯多於室外捕捉普羅大眾百態，這些作品陳列在她世界各地的大型回顧展中。

作為藝術家的肖像攝影師，魏斯也廣受歡迎，作曲家布瑞頓（Benjamin Britten）、史卓文斯基（Igor Stravinsky），以及知名大提琴家卡薩爾斯（Pablo Casals）、法國畫家雷捷（Fernand Leger）都曾是她鏡頭下的人物。

魏斯2014年接受法新社採訪時說，她從1942年開始攝影工作，「一開始我必須以此謀生，談不上藝術」。

「那是一門技術，而我是個攝影匠。」

魏斯曾說，她想讓照片中「流鼻涕的孩子」、「乞丐」和「小人」成為永恆。她告訴十字架日報（La Croix）：「一張好的照片必須能打動你，有好的構圖且理智。人物的敏感性必須要立即引起你的注意。」

她告訴法國公共電台（France Inter Radio）：「知道我的人都是喜歡我對事物看法的人，我有同理心。」

魏斯1924年生於瑞士，12歲時購入第一台相機，16歲在著名的日內瓦照相館當學徒。1946年，她移居巴黎，後歸化為法國籍。

曾被杜瓦諾帶入時尚雜誌（Vogue）團隊的魏斯於2020年告訴法新社，她拍過各類照片，走進停屍間和工廠拍照，為富人留影，也拍攝時尚照片，唯獨沒留下時間替自己拍過照。

魏斯以擅長黑白攝影而聞名，但她對數位相機的誕生感到高興，稱數位相機在清晰度和鏡頭品質方面，帶來「驚人」進步。

不過她也觀察到，「大家不再為周圍的世界拍照，而是為自己拍照」。

魏斯的作品是若干頂尖博物館的永久館藏，包括紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）和大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art），以及巴黎的龐畢度中心（Centre Pompidou）。

攝影 博物館 時尚

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