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2021拍賣市場熱 蘇富比賺73億 佳士得成交總額71億

記者孫曼／即時報導
蘇富比十大最高價拍品中有5個都是在房產大亨麥克羅威的專場拍賣上創下的。(圖:蘇富比提供)
蘇富比十大最高價拍品中有5個都是在房產大亨麥克羅威的專場拍賣上創下的。(圖:蘇富比提供)

即將在一周後告別2021年，今年市場隨著人們逐漸適應疫情而變化，加上去年開始的網路行銷與線上拍賣機制益發成熟，多家拍賣行在今年都創下佳績，顯示藝術與拍賣市場持續升溫。蘇富比（Sotheby’s）與富藝斯（Phillips）年度總成交額都創下公司歷史新高，其中蘇富比累計銷售總額達73億美元，為蘇富比創立277年來新高。佳士得（Christie’s）今年的全球成交總額高達71億美元，不但是過去5年來最高紀錄，5月在紐約拍出的畢卡索「坐在窗邊的女子（瑪麗特雷斯）」以美元1億340萬的高價，成為本年度最高成交價拍品，也是今年度全球唯一一件破1億美元成交的拍品。

蘇富比2021年拍出的最高價拍品為Sandro Botticelli「Young...
蘇富比2021年拍出的最高價拍品為Sandro Botticelli「Young Man Holding a Roundel」，成交價9,218萬4,000美元。(圖:蘇富比提供)

佳士得在本周舉辦線上記者會，全球行政總裁施俊安親自分享今年佳績。買氣在各門類都強勁回彈到疫情前的成長狀態，其中精品表現尤其出色。在私人洽購部分亦有持續成長來到17億美元。更值得一提的是，今年拍賣成交比率空前高漲至87%（通常好成績約在83%）。

2021年3月佳士得首度拍賣Beeple的NFT藝術品，以6900萬美元創下藝術家的世界紀錄，掀起市場的的全新熱潮，全年佳士得共售出逾100件NFT作品，成交總額接近1.5億美元。今年參與佳士得拍賣競標者中有35%的新客戶，其中約1/3的千禧世代客戶來自亞洲。

蘇富比十大最高價拍品中，莫內以此幅Le Bassin aux nymphéas佔...
蘇富比十大最高價拍品中，莫內以此幅Le Bassin aux nymphéas佔據第四名（7,035萬3,000美元），並以Coin du bassin aux nympheas（5,082萬美元）拿下第七。(圖:蘇富比提供)

蘇富比的年度成績發表中也有類似的統計結果：參與蘇富比拍賣競標者有44%是新客戶；在蘇富比全球拍賣中約三1/3的競投金額來自亞洲藏家；而精品的拍賣今年全球成交總額首次突破10億美元、較2020年全年上升78%。除此之外，在蘇富比的藝術拍賣方面，500萬到5,000萬美元區間的交易量增加了66%，現當代藝術拍賣成績創歷來新高，西洋古典藝術拍賣年度成交總額也為近十年新高。

蘇富比十大最高價拍品中，美國首份最終版的美國憲法為唯一的書籍及手稿拍品，以4,3...
蘇富比十大最高價拍品中，美國首份最終版的美國憲法為唯一的書籍及手稿拍品，以4,317萬3,000 美元成交。(圖:蘇富比提供)

佳士得紐約11月秋拍時Cox Collection珍藏印象派畫作拍出佳績，佳士得...
佳士得紐約11月秋拍時Cox Collection珍藏印象派畫作拍出佳績，佳士得年度10大拍品中有4件都是來自Cox Collection，其中領銜之作為梵谷「Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès」，成交價7,135萬美元。(圖:佳士得提供)

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