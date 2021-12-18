鳥人畫家何華仁病逝 台灣猛禽精神永留傳

被譽為「鳥人畫家」的何華仁18日病逝宜蘭家中，享壽64歲，他生前為版畫界、兒童文學及猛禽研究留下許多作品及貢獻。（記者羅建旺／攝影）

被譽為「鳥人畫家」的何華仁今晨病逝宜蘭家中，享壽64歲，他生前為版畫界、兒童文學及猛禽研究留下許多作品及貢獻，令藝文界及鳥類保育界朋友感到懷念及不捨。

何華仁生前好友、作家劉克襄在臉書 （Facebook）表示，「昨晨去探望，告知我會在宜蘭規劃一條華仁步道 ，並且重返他年輕時蟄居的六龜，還有我們一起走過的關渡。他無法言語，但緊緊握著我的手。這一輩子的情誼，無從訴說，先這樣了。」

何華仁2017年經診斷罹患腦癌，曾接受一段時間治療，最後決定以藝術創作度過生命最後階段，作家向陽接受中央社記者電話訪問時表示，何華仁這種坦然面對生死的態度十分令人敬佩。

何華仁1958年生，曾任報社美術總監、出版社總編輯，1980年起開始觀察台灣野鳥生態，擔任過台灣猛禽研究會理事長、台北野鳥學會理事長，作品多次獲得金鼎獎、小太陽獎肯定。

何華仁病中仍持續創作，並陸續出版「哇！公園有鷹」及「風中有鷹」等書，2020年更舉行「鴞隼之章版畫展」，展出80餘件作品；他長期為鳥類保育投注的心力，更於2019年獲頒台灣猛禽研究會「終身貢獻獎」。

向陽表示，何華仁與劉克襄並稱「鳥人」，一位是「鳥人畫家」，一位是「鳥人作家」，他們「都從年輕時就投入鳥類生態觀察與保護工作，愛鳥成癡，『鳥』題材也自然溶入他們的創作，浸淫既久，書寫益精，終成大家，飛禽的千種英姿、野鳥的萬般柔美，因此成為他們備受注目的標章。」

向陽指出，「何華仁開始鳥類生態觀察和木刻版畫，應該是受到劉克襄影響。早年兩人同在副刊服務，常常相偕到近郊賞鳥，讓他從對鳥類無從識別，到能夠判別鳥類種類，也讓他從觀察鳥類到刻繪猛禽，愈發得心順手。」

台灣猛禽研究會今天也在臉書感念何華仁為猛禽研究投注的心力，指他除在研究會草創時期即擔任理事長，並長期利用其個人努力累積的社會地位與藝術成就，向企業募款並轉給猛禽會，作為保育與教育 用途，貢獻卓著。