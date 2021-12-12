台灣首件裸女雕像「甘露水」消失半世紀後終見「光」

1921年10月，黃土水以「甘露水」獲得日本帝國美術展覽會入選，蚌殼中昂然向上的少女，宛如自黑暗中走向世界，象徵台灣文藝復興時代的將臨。（圖：北師美術館提供）

今年是台灣文化協會成立百年，各界紛紛舉辦相關紀念展覽、活動，壓軸的重磅展覽「光──台灣文化的啟蒙與自覺」18日起於北師美術館 展出，展出消失半世紀後重現的雕塑家黃土水代表作「甘露水」、曾遭日本 殖民政府從台陽展撤下的李石樵作品「橫臥裸婦」、賴和手稿「出獄歸家」等。

北師美術館指出，在迎接台灣文化協會創立100周年的2021年，國立台北教育大學北師美術館將目光著眼於時代脈絡。由文化部與財團法人福祿文化基金會支持，林曼麗總策畫，邀請周婉窈、劉柳書琴、石婉舜、蔣伯欣、陳慧先、陳允元與吳俊瑩等長期精研歷史、文學、戲劇、藝術、原住民與婦女、法律的學者組成跨領域研究團隊。考察100年之前的時空背景，從社會運動與發展切入，藉由藝術作品與文獻共構，呈現1920至40年代文化協會及相關人物所處的社會，映射台灣文化協會「文化向上」的行動與精神，回訪一百年前台灣文化的啟蒙與自覺。

展名以「光」為名，回應100年前知識份子如何在黑暗的時代中仍懷抱勇氣，感知那幾近不存在的光，並心懷信念向前奔馳。

1921年10月，黃土水以「甘露水」獲得日本帝國美術展覽會入選，這也是台灣首件裸女雕像作品，蚌殼中昂然向上的少女，宛如自黑暗中走向世界，象徵台灣文藝復興時代的將臨。同月17日，台灣文化協會成立，發起人蔣渭水發表「臨床講義：名為台灣的病人」一文，診斷台灣罹患「知識的營養不良症」，須藉由文化運動醫治，而推動文化運動的組織即是臺灣文化協會。

從文化劇傳單與劇照中，可以見到林摶秋與張維賢等先鋒如何結合文學與藝術家發展劇場運動，並使戲劇成為文協宣傳的手段。而文協的重要成員賴和以筆作為利器拚搏，本次展出他涉入治警事件的手稿「出獄歸家」（1923），為手稿完成98年後首次正式展出。

「光──台灣文化的啟蒙與自覺」以「生命的恆流」、「風景的創造」、「大眾與摩登」與「自覺的現代性」四個子題出發，由內而外探討創作者如何從自我覺察的迸發進而書寫社會，勾勒個人和社會的交融與抵抗。無論是陳植棋和倪蔣懷在1930與1933所繪「真人廟」、郭柏川「台南祀典武廟」（1929）與陳澄波「琳瑯山閣」（1935），皆是透過尋常風景暗喻台灣人的精神抵抗。

新出土的藍蔭鼎「夜晚的麵攤」（1924）與「南國之夜」（1940）建構島內群眾的景象；而萊卡相機的發明解放攝影，促使了新興寫真的興起，醉心其中的鄧南光攜帶鏡頭和八厘米錄像漫遊城市，亦瞥見東京五一勞動節遊行 的身影，此系列與長久消失在公眾眼前的林之助「取景」（1938）相互呼應，圖中少女拿著正是當年昂貴的萊卡相機。

1936年，李石樵以大膽又前衛筆法繪下「橫臥裸婦」，卻遭殖民當局強迫從第二回台陽展撤下。（圖：李石樵美術館提供）

另一方面，首次面世的陳進「繡裙」（1947）具備著摩登自信，而同樣是「摩登女孩」為對象，李石樵以大膽又前衛筆法繪下「橫臥裸婦」(1936)，卻遭殖民當局強迫從第二回台陽展撤下。

與此同時，本展於「當代的迴響」單元與阮劇團合作，重新演繹當時的文化劇，並邀請黃邦銓、林君昵導演團隊創作「甘露水」同名紀錄片與致意王白淵「荊棘之道」（1931）的影像互動裝置，進而顯影時代。透過與當代創作者的合製共創，在多樣化梳理展呈歷史的同時，以當代的觀點回應創作的本質。