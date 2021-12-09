黛安娜王妃人道精神獎 台灣女孩林薇獲獎

威廉王子（右）在肯辛頓宮接見受獎者。（取材自黛安娜人道精神獎官網）

英國威廉 與哈利 王子兄弟日前分別透過親自與視訊方式會見今年的「黛安娜人道精神獎」得主，包括來自台灣的林薇（Vivi）。

此一獎項是為了紀念1997年過世的黛安娜王妃，在2017年創立，每2年頒發一次，選出20位年輕人，獎勵他們對社區的貢獻，像是老師或社工。首屆頒獎典禮，威廉與哈利在聖詹姆士宮共同主持。今年，威廉在肯辛頓宮接見得主，人在美國的哈利則透過視訊與各國得主互動。頒獎典禮訂於當地時間9日舉行，由評審團主席，也是黛妃的弟弟史賓賽伯爵主持。

今年得主來自英國、台灣、哥倫比亞、德國、印度、印尼、沙烏地阿拉伯和美國。

台灣得獎者林薇在臉書上表示，謝謝英國黛安娜人道精神獎評審團的提名與肯定，「獲得這個獎項，之於團隊、之於我，都無疑是一個驚喜，是一個肯定與鼓勵，更是莫大的感動、責任與推進力」。

林薇說，這兩年多來，因為推動月經平權，她與團隊夥伴，一起走遍臺灣許多鄉鎮市，到了好多先前從沒有去過、也沒有機會前往的地方。「我一直覺得自己很幸運，可以做與人如此近距離接觸的工作，也能因為這份工作，聽見好多不同的故事」。

獎項本月1日正式公布，與英國哈利王子線上會面時，王子提問：「如果有件事，是你希望大家可以透過月經平權去了解的，那會是什麼？」

當時林薇說：「我希望更多人可以知道，月經平權談的，不僅僅只是月經，不僅僅只是生理現象，也不是只有針對特定族群、性別或認同。而是我們是否都能好好地對待每一個獨特的自己與他人，不因人們天生，或後天選擇的樣貌，而去歧視、不平等地對待他人。更重要的是，我們都能自在地，去擁抱自己無論任何樣貌的身體，也能更自然地去面對他人的需要、生命經驗、與異同，最後學會在日常生活中落實『嘗試同理』的思維——這其實才是我最最想要說的。」

林薇表示：「在獲得這個獎項之時，除了感謝與開心之餘，其實也再一次的提醒團隊與我自己，在這場運動裡，在我們還沒有走到終點前，我們都將無懼於前方磨難，無怨於他人不解，堅守我們相信多元、自由、同理的初衷與力量，繼續把每天可以盡到的一點點心力完整，持續走向那個更接近目標的時刻」。