「台北人」中的尹雪艷是誰？ 「說不完的白先勇」揭密

「說不完的白先勇」特展展出白先勇在文學、歷史，乃至於推動崑曲復興等相關主題的手稿與珍貴照片。（記者林伯東／攝影）

1971年，34歲的白先勇出版短篇小說 集「台北人」，以小說之筆寫歷史滄桑，震動文壇。半世紀過去，「台北人」總也不老，成為華文世界各世代讀者共同的閱讀經驗。「說不完的白先勇」特展展出相關史料，也揭露更多關於「台北人」故事。白先勇表示，「不管是寫尹雪艷、金大班、朱青或錢夫人，看起來是寫個人的命運，其實是大時代共同的命運。」

特展展示白先勇著作的不同版本、手稿、照片與影像資料，並邀請詩人陳義芝、國家圖書館 館長曾淑賢、趨勢教育基金會董事長陳怡蓁、學者廖彥博、攝影師許培鴻分享不同面向的「台北人」故事。陳怡蓁指出，「台北人」中白先勇最滿意「遊園驚夢」，因為它濃縮了白先勇的四個人生主題：文學、歷史、戲曲 和紅樓夢。京劇名伶魏海敏隨即以「遊園驚夢」女主角「錢夫人」的扮相出場，悠悠唱起崑曲「牡丹亭」中的「驚夢」，艷驚全場。

「說不完的白先勇」特展開幕，白先勇出席致詞。（記者林伯東／攝影）

「台北人」中許多人物令人難忘，尤其是「總也不老」、「冷豔逼人、踏著風一般的步子」的尹雪艷。白先勇表示，尹雪艷太迷人，半世紀來好多人自認「我是尹雪艷」，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬也曾當面問「你寫的尹雪艷是我母親嗎？」但他只能承認尹雪艷確實有原型人物，至於是誰「我不能講。」

「永遠的尹雪艷」中提到、長年為尹雪艷送上上選鮮花的「中山北路的玫瑰花店店長」，現實中也確有其人。他是建築師邱文傑的父親，相關照片曾在去年邱文傑的建築展上展出。

「說不完的白先勇」特展展出白先勇在文學、歷史，乃至於推動崑曲復興等相關主題的手稿與珍貴照片。（記者林伯東／攝影）

白先勇也透露，「台北人」受到老上海作家陳定山短篇隨筆「春申舊聞」的影響。陳定山1897年生於浙江，熱愛戲曲、工於書畫，結識許多老上海名流，來台後受邀寫專欄追憶老上海。「春申舊聞」中的上海故事和陳定山寫人物的鮮活筆法，影響了白先勇寫「台北人」。1980年代，小說家李昂拜訪白先勇，白先勇介紹她看「春申舊聞」，她便以書中的「詹周氏殺夫」為靈感，寫出震動社會的小說代表作「殺夫」。

「說不完的白先勇」特展以「台北人」為軸心，分為「超過半世紀的影響力」、「《台北人》總也不老」、「文學與歷史」、「一個人的文藝復興」、「文學一隅」五個主題，展示白先勇著作的不同版本、譯本、手稿、照片與影像資料，，綜觀各時期他的書寫與關注焦點。

白先勇於台大外文系時創辦「現代文學」，並於來美深造期間，透過此文學雜誌發表創作。本次展覽中特別將國家圖書館典藏書籍陳列展示，並陳設大型「台北人」精裝典藏版立體書作為文學一景供民眾拍照留念。