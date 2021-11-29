羅芙奧秋拍與預展本周登場 趙無極、草間彌生領銜

畢費「鬥牛士」畫作領銜「薈萃國際：現代與當代藝術」專場。（圖：羅芙奧提供）

羅芙奧（Ravenel）秋季拍賣 、預展及精品展售會將於本周12月2日起至5日止於台北萬豪酒店3樓博覽廳舉辦。首日登場的「尊釀雲集 Finest and Rarest Wine」葡萄酒專場、與12月3日高粱及威士忌專場，共推出近700件拍品。接著12月4日舉槌的是「翰墨丹青—書畫及古文物」，以及「薈萃國際：現代與當代藝術」專場。壓軸的12月5日「現代與當代藝術」共166件作品上拍，總估價約5億6千萬，聚焦趙無極與草間彌生。除各場精彩拍品外，羅芙奧同時宣布與奧莫爾遊艇建立策略聯盟夥伴關係，預展與拍賣期間也將展出義大利頂級遊艇集團Ferretti Group的代表作。

趙無極深具個人風格的「30.11.67」將登上羅芙奧「現代與當代藝術」專場。（圖：羅芙奧提供）

趙無極「灰色風景中的戀人」將登上羅芙奧「現代與當代藝術」專場。（圖：羅芙奧提供）

「現代與當代藝術」焦點之一華人抽象藝術家趙無極，有包括早期的「灰色風景中的戀人」、以及深具個人風格的「30.11.67」上拍。日本 藝術由草間彌生領銜，祭出經典元素大型「南瓜」雕塑 及1988年壓克力彩作品「真夏的波」及「無限的網 [ BAJO ]」。近年來市場熱門的Mr.、塩田千春、六角彩子、山本麻友香等都有作品上拍。另羅搜一系列日本當代雕塑小泉悟、土屋仁応等人的佳作。台灣當代藝術有李真、新銳藝術家張騰遠著名鸚鵡人等，提供多元且不同類型的作品。

草間彌生「無限的網 [BAJO] 」將登上羅芙奧「現代與當代藝術」專場。（圖：羅芙奧提供）

「薈萃國際：現代與當代藝術」專場精選現當代藝術拍品105組，由貝爾納畢費（Bernard Buffet）1961創作之「鬥牛士」畫作領銜，歷經30年私人珍藏，首度曝光於台北拍場。同場上拍畢費頂峰時期、1964年「藍色大飛燕」，為花卉靜物極品佳作。抽象藝術大師喬治馬修（Georges Mathieu）「迷戀虛空」為藝術家爆發力十足的「宇宙時期」系列作品。畢卡索（Pablo Picasso）「戴著華麗大帽的女人」為藝術家最大件陶板畫，同樣圖型亦發行版畫，行情超過10萬美元。潮流藝術頂尖代表KAWS則有「不要下沉」與另一幅紅黃藍對比原型畫作「無題」上拍，以及「4呎同伴解剖」大型公仔與「優衣庫單人版同伴」全球限量3件。

「薈萃國際：現代與當代藝術」專場推出喬治馬修「迷戀虛空」。（圖：羅芙奧提供）

「薈萃國際：現代與當代藝術」專場推出KAWS「不要下沉」。（圖：羅芙奧提供）

「翰墨丹青—書畫及古文物」 本次秋季拍賣會以近現代及當代書畫呈獻逾百件臻品，以「筆底明珠 —丁衍庸海外遺珍專場」領銜舉槌，共計29個拍品，其中多件精彩珍稀、來源有序的作品曾展於1970年加拿大貴湖大學「丁衍庸作品個展」，更錄於重要出版。書法領銜焦點為日本戰後書法先驅井上有一的「夢」。