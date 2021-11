NFT大熱 佳士得多方聯手 羅芙奧迎首個NFT網拍

羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一:Yuga Labs作品Bored Ape Kennel Club #717。(圖:羅芙奧提供)

自今年Beeple的作品首度登上國際拍賣 行佳士得(Christie's)就締造驚人紀錄,NFT 成為整個藝術圈最熱門的話題,可以說是藝術市場的最新藍海。國際指標性的藝廊之一Pace Gallery在上周宣布將推出NFT平台,佳士得也宣布與nft now數位媒體、Open Sea平台展開合作。跟上全球藝術潮流腳步,羅芙奧藝術集團首個線上拍賣「無設限:NFT專場」也在本周熱烈展開,並首度接受虛擬貨幣 。NFT或許存在虛擬世界,但絕對真實。

羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一:Larva Labs作品Meebits #8508。(圖:羅芙奧提供)

佳士得與NFT線上交易中心OpenSea宣布合作,在Opensea.io上推出由佳士得策展的「Christie's X OpenSea」拍賣,於12月1日起至3日止開放線上預展、並於12月4日起至7日止開放競標,買家可在OpenSea的平台上,以虛擬貨幣以太幣購買佳士得精選策展的NFT作品。拍賣亮點包括一系列NFT前衛藝術及全新的1/1。同時,精選拍品也將在邁阿密的巴塞爾藝術展(Art Basel Miami Beach)中,在「The Gateway」展覽攤位展出,這是佳士得與數位藝術媒體「nft now」合作的全方位沈浸式數位藝術體驗區,透過線下的實體感受引領藏家跨入數位藝術。

羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一:Yuga Labs作品Bored Ape Yacht Club #7119。(圖:羅芙奧提供)

羅芙奧線上拍賣系列ALL IN,於秋季推出首場NFT拍賣專場「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」,同時搭配實體展覽與系列活動,讓藏家能更深入認識NFT的收藏世界。此次拍賣自即日起至12月6日皆可於羅芙奧拍賣平台上出價,採「無聲競投」模式,最高出價金額將保密,羅芙奧也首度開放接受加密貨幣Tether(USDT)支付指定拍品的成交價款。亮點拍品包括總數僅100件、屢創天價充滿神秘色彩的 EtherRock,3d立體像素的虛擬角色Meebits、NFT市場上最炙熱的社群、許多名人持有的BAYC (Bored Ape Yacht Club)等,是羅芙奧第一個也是最盛大的NFT拍賣專場。