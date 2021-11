「瘋狂理髮師」音樂劇大師 史蒂芬桑坦去世

音樂劇大師史蒂芬桑坦26日去世。圖為他2018年時在英國接受頒獎的照片。(美聯社)

美國 著名音樂劇、電影音樂作曲家和作詞家史蒂芬桑坦(Stephen Sondheim)26日去世,享年91歲。

紐約時報 報導,桑坦的律師和朋友帕帕斯(Richard Pappas)宣布了這位藝術家離世的消息。帕帕斯稱,桑坦當天早些時候在位於康乃狄克州羅克斯伯里(Roxbury)的家中去世。他前一晚還在家中同親友共度感恩節,此前也未確診任何重大疾病,去世實屬突然。

桑坦1930年出生於紐約一個製衣商家庭,少年時期經著名劇作家及作詞人漢默斯坦二世(Oscar Hammerstein II)啟蒙,走上音樂道路。他作曲及作詞的著名音樂劇有「瘋狂理髮師」(Sweeney Todd)、「春光滿古城」(A Funny Thing Happened on the Way to the Forum)、「夥伴們」(Company)、「痴人大秀」(Follies)、「小夜曲」(A Little Night Music)、「星期天與喬治同遊公園」(Sunday in the Park with George)、「拜訪森林」(Into the Woods)以及「刺殺」(Assassins)等等。

音樂劇大師史蒂芬桑坦26日去世。圖為他2015年接受時任總統歐巴馬頒發總統自由勳章。(美聯社)

紐約時報說,桑坦第一次包辦詞曲的音樂劇「春光滿古城」即獲得巨大成功,在百老匯 總共上演964場。但他第二部包辦詞曲的作品「眾人皆懂的口哨」(Anyone Can Whistle)卻只上演了9場。他在百老匯上演的作品,初期往往都難以收回製作成本。

桑坦曾獲得一次奧斯卡獎、九次東尼獎、八次葛萊美獎以及一次普立茲獎。美聯社稱,憑藉充滿智慧且押韵精巧的歌詞、令人回味的旋律,以及對不同尋常主題的把握,桑坦「重塑了20世紀下半葉的美國音樂劇」。

紐約時報評價稱,桑坦是一位思想嚴謹的藝術家,不斷尋求新的創作路徑。即便不是最受歡迎的作曲家兼作詞家,桑坦也是20世紀下半葉劇院中最受尊敬和最有影響力的詞曲作家。