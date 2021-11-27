「瘋狂理髮師」音樂劇大師 史蒂芬桑坦去世

音樂劇大師史蒂芬桑坦26日去世。圖為他2018年時在英國接受頒獎的照片。（美聯社）

美國 著名音樂劇、電影音樂作曲家和作詞家史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）26日去世，享年91歲。

紐約時報 報導，桑坦的律師和朋友帕帕斯（Richard Pappas）宣布了這位藝術家離世的消息。帕帕斯稱，桑坦當天早些時候在位於康乃狄克州羅克斯伯里（Roxbury）的家中去世。他前一晚還在家中同親友共度感恩節，此前也未確診任何重大疾病，去世實屬突然。

桑坦1930年出生於紐約一個製衣商家庭，少年時期經著名劇作家及作詞人漢默斯坦二世（Oscar Hammerstein II）啟蒙，走上音樂道路。他作曲及作詞的著名音樂劇有「瘋狂理髮師」（Sweeney Todd）、「春光滿古城」（A Funny Thing Happened on the Way to the Forum）、「夥伴們」（Company）、「痴人大秀」（Follies）、「小夜曲」（A Little Night Music）、「星期天與喬治同遊公園」（Sunday in the Park with George）、「拜訪森林」（Into the Woods）以及「刺殺」（Assassins）等等。

音樂劇大師史蒂芬桑坦26日去世。圖為他2015年接受時任總統歐巴馬頒發總統自由勳章。（美聯社）

紐約時報說，桑坦第一次包辦詞曲的音樂劇「春光滿古城」即獲得巨大成功，在百老匯 總共上演964場。但他第二部包辦詞曲的作品「眾人皆懂的口哨」（Anyone Can Whistle）卻只上演了9場。他在百老匯上演的作品，初期往往都難以收回製作成本。

桑坦曾獲得一次奧斯卡獎、九次東尼獎、八次葛萊美獎以及一次普立茲獎。美聯社稱，憑藉充滿智慧且押韵精巧的歌詞、令人回味的旋律，以及對不同尋常主題的把握，桑坦「重塑了20世紀下半葉的美國音樂劇」。

紐約時報評價稱，桑坦是一位思想嚴謹的藝術家，不斷尋求新的創作路徑。即便不是最受歡迎的作曲家兼作詞家，桑坦也是20世紀下半葉劇院中最受尊敬和最有影響力的詞曲作家。