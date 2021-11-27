用「茶金」尋爺爺足跡 林君陽盼小人物故事引共鳴

電視劇「茶金」宣傳照。（圖：公視提供）

台灣 客語時代劇「茶金」是「我們與惡的距離」金鐘導演 林君陽的首部時代劇，儘管兩部戲年代不同，他認為不變的角色都是想努力扭轉命運的人們，自己也想從中尋回爺爺的生命故事。

「茶金」以1949年國民黨政府抵台初期為背景，描述茶商千金張薏心如何在爾虞我詐的茶葉商戰與惡性通膨壓力下，力爭上游打出一片天。全劇共12集，費時3年完成，製作費上看台幣1.1億元（約391萬美元）精緻打造。

林君陽接受中央社專訪時坦言，最初曾因不熟悉客語、客家文化推掉工作，後來製作人湯昇榮再度遞上更完整的劇本，林君陽讀完後，終於找到與自己生命共鳴的觀點，那是段關於拼湊林爺爺的生命故事的念想。

林君陽說，小時候爺爺常告訴他，自己出身富裕大戶人家，年輕時還有書僮陪著去日本念早稻田大學，當時林君陽總認為爺爺在講天方夜譚，「我們就是一個彰化的小家庭，哪有這樣的背景」。

電視劇「茶金」劇照。（圖：公視提供）

事實上，在民國初期，林爺爺留日背景成為敏感身分，他選擇低調經營文具批發、印刷行的小生意，過去輝煌繁榮家世，被吞噬在時代潮流中，等到林君陽長大後，想回頭追溯這段家族歷史時，爺爺早已逝世，僅留下些許照片。

「『茶金』對我來說，好像是理解爺爺那一輩的生命，這些大家族曾擁有過的東西，為什麼灰飛煙滅的一種嘆息」，林君陽回想大學時，第一份寫的劇情劇本，就是以爺爺生平為基礎的虛構時代劇，就與郭子乾的角色留日回台的茶商「張福吉」雷同，「當時想我家族的故事誰要買單，沒想到20年後終於有機會」。

重現當年場景 全台20多處古蹟 取景

不過找到故事觀點後，還有2大難題要克服，一是視覺化歷史場景，二是多重語言挑戰。林君陽表示，為還原故事場景，「茶金」劇組以拆景方式，在台灣各地超過20處古蹟取景，再銜接畫面，最終費時114天、環台2圈半才完成。

劇中女主角家中經營的「日光茶廠」，從1樓走到2樓就得從花蓮文創園區拍到桃園大溪老茶廠和南投日月老茶廠，才得以還原製茶盛況，相當考驗演員劇組連戲功力。此外，由於每個場景幾乎沒有回頭重拍機會，角色劇情都得打橫拍，飾演茶商千金張薏心的連俞涵，在大稻埕開鏡首日，就得從19歲的天真少女，演成後期為家業生存不得不冒險、帶點心機的社長。

電視劇「茶金」劇照。（圖：公視提供）

多語種並存 「海陸腔客語」演出挑戰大

除了演技磨練外，「茶金」演員都得使用比較儒雅、古味的「海陸腔客語」演出，林君陽坦言，演員和他開拍初期，都因語言障礙像隔著一層水與角色相處，難以融入，不過後期大家漸入佳境，林君陽在剪接時甚至不用看字幕都聽得懂，也發覺正因為海陸腔客語的特殊性，更能幫助演員進入、營造另一個古韻古味的時空環境。

同時劇中也有閩南語、英語、日語、華語、上海話等多樣語種。林君陽認為所有語言都是自然語，順應時代、角色生活背景，該怎麼說話就怎麼說話，客家庄不會突兀出現台語，外省人也正常講普通話，象徵台灣多語言、多族群極具生命力的社會樣貌。

林君陽表示，「茶金」和「我們與惡的距離」雖然時代不同，卻有共同點，就是每個角色都是「可敬可愛」的，所有人都是在歷史洪流中努力扭轉命運的小人物，「他們其實沒有宏圖偉業想要改變世界，他們想改變的只是自己的生活」，希望觀眾能從角色獲得共鳴，從他們走過的路中，找到自己生命重疊身影與印證。