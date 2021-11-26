她曾是畢卡索得摯愛 佳士得Françoise Gilot才女個展

「藍色研究」，147 x 115.2公分，1953年作，這幅自畫像華麗而大膽地展示她當時的自我意識。(圖:佳士得提供)

傳奇的女性藝術家弗朗索瓦絲吉洛（Françoise Gilot）最為人所知的事蹟是在21歲時與大她40歲的畢卡索 相戀，兩人交往10年間她為畢卡索誕下一雙兒女。兩人分手後畢卡索運用影響力在藝術界封殺她，1964年她出版的回憶錄「Life with Picasso」讓畢卡索甚至與親生子女決裂。

Françoise Gilot攝於2011年於她為在曼哈頓的工作室。(圖:佳士得提供)

雖然感情轟轟烈烈，但才華洋溢的吉洛其實藝術之路相當順遂。她在與畢卡索分手後於1960年代起經常前往美國 ，開展人生和藝術生涯的新篇章，並於1970年移居美國，開始涉獵不同的創意領域，包括繪畫、版畫及寫作等，也探究抽象與具像之間的創意張力，並於1970年間舉行多場博物館 展覽。1990年吉洛獲法國文化部頒授法國榮譽軍團騎士勳章，並2009年獲法國政府頒授法國榮譽軍團軍官勳章。吉洛的作品現藏於各地著名博物館，包括紐約現代藝術博物館、紐約大都會藝術博物館、特拉維夫藝術博物館及巴黎現代藝術博物館等。

「靜物與修枝剪」，45.8 x 54.8公分，1952年作，靜物畫經常被視為吉洛當時人生階段的半自傳式作品。(圖:佳士得提供)

無疑，吉洛與畢卡索對彼此的藝術創作影響極深，可以說一起見證歐洲現代藝術最輝煌的時期。在2021年11月26日吉洛百歲生辰當日，佳士得（Christie’s）將與知名藝廊HomeArt在香港會議展覽中心為「弗朗索瓦絲吉洛：百年風華」展覽揭開序幕，展出作品橫跨1940至2010年代。

「畫家們」，163.5 x 131公分，1952年作，描繪了畢加索和她自己，在一旁的還有畫家Pierre Gastaud、以及Édouard Pignon，展現了畢加索將吉洛描繪成和平鴿的場景。(圖:佳士得提供)

將登上12月1日香港晚拍的「生生不息的森林」，130 x 80.7公分，1977 年作，估價300萬港元起。(圖:佳士得提供)