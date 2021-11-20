唐獎得主珍古德談環境永續：不需談話需要行動

唐獎基金會20日邀請第4屆唐獎永續發展獎得主珍古德（Jane Goodall）發表線上演講，主題為「希望」，她表示，「年輕人讓我感到希望」，他們參與計畫為人類、動物和環境做出貢獻，盼讓世界變得更美好，「我們現在需要的不是談話而是行動」。（唐獎基金會提供）

第4屆唐獎永續獎得主珍古德今天受邀線上發表主題演講，她說年輕人、人類具有的智慧及自然韌性是她懷抱希望的3個理由，強調現在需要的不是談話而是行動，希望拯救地球。

配合第4屆唐獎頒獎典禮舉行，唐獎基金會今天下午5時邀請珍古德（Jane Goodall）發表線上演講，主題為「希望」。

珍古德線上演講首先闡述她60年來針對黑猩猩的研究對世界對人類與動物認知的改變，也提到她在1986年時參與了一場攸關黑猩猩的國際會議，她非常震驚看到非洲各地的黑猩猩研究都顯示森林正在消失，且黑猩猩的數量持續下降，促使她開始積極採取及推動永續保育行動。

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珍古德說，「這場會議讓我覺得我應該做些什麼」，她籌了一筆錢實際走訪各地，希望了解更多黑猩猩面臨的問題，她也發現生活在黑猩猩棲息地周圍的許多人苦於貧困、缺乏良好教育 和醫療設備，也面臨土地退化問題。

珍古德說，「當我飛越坦尚尼亞岡貝地區上空時意識到情況有多嚴重」，她注意到小片森林被光禿丘陵包圍，深知人類為了生存而破壞環境的嚴重性，她決定幫助當地人找到不破壞環境的生活方式，因此國際珍古德教育及保育協會展開TACARE社區型態保育及發展計畫。

珍古德說，社區主導保育方式是讓村民參與其中，逐漸取得村民信任後，後續順利推動水資源管理計畫，並提供獎學金讓女孩們能繼續上學，當一旦婦女教育有機會獲得改善，家庭規模也會隨之縮小，協會也推出微型貸款，讓婦女有錢創辦能夠永續發展的小生意。

此外，在104座村莊裡，國際珍古德協會也訓練志工學會使用智慧型手機 ，讓他們能深入森林保護區監測森林的健康，並將監測資訊上傳「全球森林觀察」（Global Forest Watch）雲端平台讓資料透明化，以助保育計畫的執行。

珍古德也說，她遇見許多年輕人向她表示對於「未來」感到絕望，因為人類不斷地殘害土地，像是破壞雨林或棲地、污染河川與海洋，使用化學農藥和除草劑導致破壞生態多樣性，為了種植飼料作物而破壞大片土地，又消耗化石燃料運送飼料給動物或送動物到屠宰場。

但珍古德說，她為此創辦的「根與芽計畫」遍布60個國家，有數十萬的年輕人參與，「年輕人讓我感到希望」，他們參與計畫為人類、動物和環境做出貢獻，希望讓世界變得更美好，「我們現在需要的不是談話而是行動」。

珍古德說，她抱持希望的第2個理由是人類與生俱來的聰明腦袋，科學家們不斷研發創新的科技，包括太陽能、風能、再生能源等許多方法，努力讓人類與自然和諧共存，「我們也開示思考怎麼減少生活中生態足跡，但如果大眾持續追求富裕、不永續的生活型態，未來希望就很渺茫。」

珍古德也說，「自然的韌性很不可思議」，這是她相信希望的第3個理由，曾經被破壞的土地是有機會重生，只要人類願意秉持著不屈不撓的精神，再次擁抱自然和生物多樣性的希望都會實現，她也舉例，台灣 利用植物淨化嚴重污染的水，讓水從濕地流入河川，淨化到得以飲用的程度，台灣也有人拯救了櫻花鉤吻鮭，讓這個物種免於滅絕。

2020年唐獎永續發展獎得主為國際知名的靈長類動物學家珍古德，唐獎肯定其研究的開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，以及她終身在環保工作上的奉獻。