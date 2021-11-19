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台灣燈會獲認證「世界夜景遺產」 摩納哥奪世界第一

中央社╱長崎19日電
2023台灣燈會將重返台北市，市府正在規畫各燈區位置。圖為2020台北燈節西區主燈「躲貓貓」。(圖：觀傳局提供)
2023台灣燈會將重返台北市，市府正在規畫各燈區位置。圖為2020台北燈節西區主燈「躲貓貓」。(圖：觀傳局提供)

日本一般社團法人「夜景觀光Convention Bureau」主辦的世界夜景峰會今天在長崎市舉行，時隔10年選出世界新三大夜景，也新設世界夜景遺產，包括台灣燈會在內10處入選。

日本以前舉辦過夜景高峰會，但屬於國際會議性質的世界夜景峰會今天是首度舉辦。這場世界夜景高峰會在長崎市新成立的會議中心舉行，有日本及海外國家包括台灣、西班牙、摩納哥、匈牙利等10國的觀光相關人士約150人出席。

主辦單位特別創設認定夜景美的景點或活動等的「世界夜景遺產」，結果台灣燈會、匈牙利布達佩斯的蓋勒特山丘 （Gellért Hill）、泰國大城（Ayutthaya）的古蹟遺址夜景等日本以外的10處入選。

台灣旅遊交流協會顧問江明清在世界夜景高峰會上以屏東的台灣燈會舉例說明指出，台灣燈會是台灣規模最大的慶典活動，有好幾千個色彩豔麗的花燈裝飾，將夜空點綴得璀璨亮麗。原本燈會是在農曆正月15日滿月、也就是元宵節的慶祝活動，民眾會施放爆竹、煙火趨吉避凶，1990年代各寺廟開始將花燈集中於一處，形成燈會，後來燈會規模擴大，主燈設計極富巧思。

這場世界夜景高峰會還選出世界新三大夜景。這是由夜景觀光Convention Bureau認證過的「夜景觀光士」約6100人投票結果選出，前3名依次是摩納哥、長崎市、上海，香港則是第5名。選拔的標準包括夜景是否具有魅力能讓人賞心悅目、對於致力於夜景觀光的積極性等共11項。

世界夜景高峰會19日在日本長崎市舉行。會中發表共同宣言並選出世界新三大夜景，依次...
世界夜景高峰會19日在日本長崎市舉行。會中發表共同宣言並選出世界新三大夜景，依次是摩納哥、長崎市、上海，香港則是第5名。(中央社)

上一次首度舉辦世界新三大夜景選拔是在2012年，當時是長崎市、摩納哥、香港獲得認證，這次香港被上海擠出前3名。

在日本，很多人認為「世界三大夜景」是函館、香港、義大利的那不勒斯，但根據為何、何時開始被稱為「世界三大夜景」則不清楚。

這場世界夜景高峰會還宣布「日本新三大夜景都市」（通稱；日本新三大夜景）中間報告排行榜，前3名依次是北九州市、神戶市、長崎市。明年3月「夜景高峰會in札幌」舉行時，將公布最後結果。

夜景觀光Convention Bureau的代表理事丸丸Motoo表示，夜景是觀光資源，夜景觀光可以促成國家間、城市間的新合作。

被中央社記者問到世界上很少有像台灣燈會這麼大型的燈會活動問題時，他表示，雖然長崎也有燈會活動，但規模比台灣燈會小很多，不過，長崎會更努力，將來燈會活動可能擴大。

長崎的夜景再度被選為世界新三大夜景，審查員之一表示，主要是長崎市對於夜景的維護用心，不論是在軟體或硬體方面，都持續提供新的內容。

長崎市長田上富久表示，世界上有很多很美的夜景城市，長崎市能再度獲選為世界新三大夜景城市之一，讓他內心充滿感激。今後會努力讓長崎不辜負「世界三大夜景」的美名，持續提供美麗的夜景。

世界夜景高峰會結束後，與會人士還被安排搭車去欣賞長崎夜景。今晚適逢月偏食，在鍋冠山公園展望台，不僅可欣賞到號稱「千萬夜景」美景，同時也能欣賞月偏食，很多人都說機會難得。長崎市長田上還擔任嚮導，解說長崎夜景的特色。

世界夜景高峰會19日在日本長崎市舉行，長崎市暌違10年再度獲選為世界新三大夜景。...
世界夜景高峰會19日在日本長崎市舉行，長崎市暌違10年再度獲選為世界新三大夜景。圖為從長崎市鍋冠山公園展望台眺望的夜景。(中央社)

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