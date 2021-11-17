郎朗國際音樂基金會「青年學者」計畫 12/1申請截止

郎朗與青年學者們在基金會十周年慶典晚會上同台演出並合影。郎朗國際音樂基金會提供

郎朗國際音樂基金會設立的「青年學者」（Young Scholars）培養計畫，目的在為具有音樂天賦、熱愛鋼琴的青少年提供免費專業指引和表演機會，2022-2024年度的報名申請自9月1日起向全球6至16周歲青少年開放。 此次申請是基金會首度擴大接收範圍至全世界，基金會已將原定的截止日期延長至美東時間2021年12月1日晚24時。 最終入選的「青年學者」在未來兩年中將獲得包括郎朗在內的大師指導和獨特的演出實踐機會，磨練技藝並深入瞭解音樂專業世界。有意申請者可至基金會官網（https://langlangfoundation.org/programs/young-scholars/submission-2022-24/）提交資料。

過去幾年，郎朗國際音樂基金會為青年學者們不斷擴張資源版圖，主要參與的國際音樂節包括在英國舉辦的牛津鋼琴藝術節（Oxford Philomusica Piano Festival）、 利茲國際鋼琴藝術節（Leeds International Piano Festival）、在美國 舉辦的吉爾莫國際鋼琴藝術節（Gilmore Keyboard Festival）、瑞士阿爾卑斯古典音樂節（Switzerland Alps Classics）、在波蘭歐洲音樂中心舉辦的EMANACJE夏季音樂節（EMANACJE Summer Festival）等。其他演出機會還有在紐約卡內基音樂廳 威爾獨奏廳舉辦的「青年學者」畢業音樂會、郎朗和他的朋友系列音樂會（Lang Lang & Friends Concert Series）、施坦威鋼琴系列音樂會、愛心接力（Play it Forward）等。學員們還可獲得像郎朗、加里·格拉夫曼（Gary Graffman）、約赫維德·卡普林斯基（Yoheved Kaplinsky）、陳宏寬等鋼琴大師的悉心指導。

「青年學者」培養計畫除了音樂專業能力外也非常注重學員們的綜合素養。小鋼琴家們有機會前往社區的學校、醫院、博物館等場所，通過音樂回饋社會。 此外，基金會與眾多音樂行業專業人士積極合作，演奏家、製作人、詞曲作者、作曲家、經紀人等業內人士通過「靈感研討會」（Inspiration Seminars）分享經驗，為孩子們激發靈感、拓寬視野。

該項目歡迎6-16歲的古典鋼琴演奏者報名，申請者不限國籍但需要能夠用英文進行基本溝通，並充分展示出優秀的音樂才能、對音樂的熱愛、與他人分享音樂的意願、對表演的熱情以及自身的發展潛能。

申請資料包括報名表和三段視頻，其中一段為自我陳述，解釋為何想要申請該項目、為什麼音樂對自己很重要、自己首次接觸音樂的經歷、為什麼選擇鋼琴等，其餘兩段為演奏視頻，每則視頻不超過5分鐘。

成功的候選人必須具備長期致力於音樂的決心、追求成功的動力和足夠的成熟度，並渴望獲得該項目的支援。獲選者的父母或監護人、老師須認同基金會的使命，並願意積極參與「青年學者」培養計畫的活動。12月1日截止後，篩選過程約需四到六周，郎朗將親自參與遴選。

郎朗國際音樂基金會表示，從琴童成長為成熟的音樂家，只靠勤懇練習是遠遠不夠的。無論是演奏本身還是職業生涯的發展，如果能在成長過程中獲得前輩的悉心指點和同伴之間的相互學習，獲得更多指引與啟發，將事半功倍，而豐富的表演經驗和一顆愛心也是非常重要的。「青年學者」培養計畫為這些青少年提供幫助，來自不同國家的未來音樂家們將通過該項目聚集一堂，實現靈感碰撞與文化交流。